又一個王星？陸男星驚傳「表弟失聯」 疑現蹤柬埔寨急上網協尋

又傳大陸人士疑似在柬埔寨失聯，大陸男星仝卓表示，他的表弟13日疑似在柬埔寨班達棉吉省一帶失聯，至今沒有消息，盼大眾協助轉發訊息、提供線索，大陸駐柬國大使館表示獲悉此事，已連繫柬警了解。

大陸男星仝卓。（圖/翻攝新浪微博）

《中國新聞周刊》報導，現年31歲的仝（同的異體字）卓25日在微博發文表示，他的表弟李怡亨失聯，目前他的阿姨情緒極度低落，家屬已嘗試多方尋找，但仍未有進展，「我和弟弟小時候一起長大，從來沒想過有一天，會用這種方式去找他。」

他透露，家屬已掌握表弟最後一次出現的位置，盼各界提供訊息並協尋，「阿姨現在每天都在等一句『我回來了』，我也希望，那個陪我長大的弟弟還能回來。感謝每一位願意幫忙的好朋友。」

報導指出，大陸駐柬埔寨大使館獲悉後，已立即聯系柬警了解、確認相關情況，大陸駐柬大使館表示將繼續密切跟進案件進展，「切實維護在柬中國公民安全及合法權益。」

仝卓出生於山西省臨汾市，參演過電影《單身汪的假期》、《洪荒宮鬥之殺手為妃》，2018年參加湖南衛視美聲綜藝節目《聲入人心》，成為「年度首席成員」，2019年12月以流行美聲組合聲入人心男團成員身份出道，未料次年6月傳出大學考試舞弊事件，之後退出組合。

