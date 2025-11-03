又一個資源逆天新疆美女！仙俠大製作加持，她有望成為下一個迪麗熱巴？

娛樂中心／唐家興報導

新疆美女加奈那（左）有望成為下一個迪麗熱巴（右）嗎？（圖／翻攝自微博）

近期，由成毅主演的熱門仙俠劇《天地劍心》正在熱播，其中一位少數民族臉孔的演員引發關注：她就是來自新疆的加奈那，飾演劇中既溫柔又陰暗的卿離角色。作為央視女主角與仙俠大製作的雙重加持，加奈那的曝光度和話題性正在迅速累積，網友甚至將她與佟麗婭、古力娜扎、迪麗熱巴、哈尼克孜並列，封為「新疆五美」之一。

仙俠與正劇雙賽道，角色挑戰感十足

在《天地劍心》中，加奈那飾演的卿離表面是桃花塢中溫柔聖潔的月光神女，實則為陰暗偏執的鬼面蛾妖。角色背景複雜，由於妖族出身卑微而黑化，她的戲份雖非女主角，但挑戰性極高，充分展現了她的演技。

廣告 廣告

加奈那飾演《天地劍心》中既溫柔又陰暗的卿離角色。（圖／翻攝自微博）

同時，加奈那主演的主流正劇《紅石榴餐廳》在央視一套黃金檔熱播，並同步登陸優愛騰芒四大網路平台。在劇中，她飾演野生動物保護專家，呈現烏魯木齊都市風貌與萌寵互動，展現高智精英感和清新美貌，觀眾印象深刻。這種「正劇+仙俠」雙線奔跑，使她的曝光量快速累積，話題熱度持續攀升。

加奈那主演的主流正劇《紅石榴餐廳》在央視一套黃金檔熱播。（圖／翻攝自微博）

背後資源推手明顯，浩瀚娛樂重點栽培

加奈那的資源配置並非偶然。她是華誼兄弟旗下浩瀚娛樂簽約藝人，公司明顯將其打造為少數族裔美女王牌。央視女主角與仙俠大製作的捆綁營銷策略，結合網路平台聯播效應，讓她迅速獲得極高關注度。從《夢華錄》裡的張好好，到如今《天地劍心》與《紅石榴餐廳》雙線發力，每一步都是精心規劃，目的是讓她在最短時間內出圈。

加奈那飾演《天地劍心》的卿離，是一位病嬌美人，表面溫柔、實則偏執瘋狂的角色。（圖／翻攝自微博）

美貌加人設，記憶點才出圈

娛樂圈美女眾多，光靠臉蛋很難真正吸引觀眾。加奈那憑藉新疆立體五官固然吸睛，但真正讓她被記住的是角色鮮明的人設。在《夢華錄》中，她飾演張好好，戲份不多卻有經典金句「我自個兒的人生，自個兒奔」，刷遍全網；而《天地劍心》的卿離則是病嬌美人，表面溫柔、實則偏執瘋狂，讓觀眾又愛又恨。她在直播中自黑調侃角色，更拉近了與粉絲距離，這種敢演反派、敢自黑的策略，使其人設出圈效果更佳。

加奈那在《天地劍心》的角色偏執又瘋狂，讓觀眾又愛又恨。（圖／翻攝自微博）

目標直指頂流女星路線

如果說迪麗熱巴的成功是新疆美女出圈的典範，加奈那的操作路線明顯在照抄。先以配角角色靠人設和台詞出圈，再逐步升格主角，加上央視與S+仙俠大製作的高起點資源，浩瀚娛樂的布局比當年熱巴更直接。公司希望打造出另一位能比肩迪麗熱巴的頂流女星。能否成功，將取決於後續作品表現與觀眾緣，但從現階段曝光量和角色安排來看，加奈那無疑正在快速累積人氣。

加奈那正在快速累積人氣。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

立冬財運爆棚！這3生肖好運擋不住，錢財運勢一路飆升

任何一艘航母上，都要帶足大量女兵，她們在航母上有什麼作用？

陸學者稱：解放台灣只為「四樣東西」台灣網友：我們一樣就夠，那叫自由

中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人

