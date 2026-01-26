又一個超越漫畫的男人！瓦舍羅澳網上演超狂「逆迴旋蛇球」 球迷看傻：比《網球王子》還扯

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

運動界又一個從動漫裡走出來的人物！近日澳洲網球公開賽男子單打比賽，來自摩納哥的27歲網球好手瓦舍羅（Valentin Vacherot）對上美國的謝爾頓（Ben Shelton），竟使出《網球王子》中海堂薰知名絕技的進化版「逆迴旋蛇球」！不可思議的一幕遭球迷瘋傳。

瓦舍羅竟使出《網球王子》中海堂薰知名絕技的進化版「逆迴旋蛇球」（圖／美聯社）

澳網近期開打，瓦舍羅於24日迎戰謝爾頓。當時謝爾頓以左手正拍強勁發球，瓦舍羅站在球場左側，按理身為右撇子的他應以反手回擊，沒想到他改用正手接應，還順勢借用對手發球的側旋，將球打出誇張的迴旋弧線，繞過球網後壓在線上，完成一次神乎其技的「逆迴旋蛇球」。

這記擊球引爆球迷討論，不少人直呼：「這太扯了！」、「看了網球20年，第一次看到這種蛇球，熱血沸騰啊！」、「這比網球王子還要誇張」。不過瓦舍羅最終仍不敵謝爾頓，被對手直落三橫掃，止步今年澳網男單第三輪。

