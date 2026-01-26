又一個超越漫畫的男人！瓦舍羅澳網上演超狂「逆迴旋蛇球」 球迷看傻：比《網球王子》還扯
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
運動界又一個從動漫裡走出來的人物！近日澳洲網球公開賽男子單打比賽，來自摩納哥的27歲網球好手瓦舍羅（Valentin Vacherot）對上美國的謝爾頓（Ben Shelton），竟使出《網球王子》中海堂薰知名絕技的進化版「逆迴旋蛇球」！不可思議的一幕遭球迷瘋傳。
澳網近期開打，瓦舍羅於24日迎戰謝爾頓。當時謝爾頓以左手正拍強勁發球，瓦舍羅站在球場左側，按理身為右撇子的他應以反手回擊，沒想到他改用正手接應，還順勢借用對手發球的側旋，將球打出誇張的迴旋弧線，繞過球網後壓在線上，完成一次神乎其技的「逆迴旋蛇球」。
這記擊球引爆球迷討論，不少人直呼：「這太扯了！」、「看了網球20年，第一次看到這種蛇球，熱血沸騰啊！」、「這比網球王子還要誇張」。不過瓦舍羅最終仍不敵謝爾頓，被對手直落三橫掃，止步今年澳網男單第三輪。
We see it, but we don't believe it 😲
This return from Valentin Vacherot was wild 🪄 @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/ENeAkDVzUl
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026
更多FTNN新聞網報導
NBA／「灌籃王」麥克朗宣布缺席 4連霸夢碎灌籃大賽恐失色
NBA／「飆風玫瑰」公牛1號球衣退役！最年輕MVP告別籃球 喬丹也獻上祝福
WBC日本武士隊29人名單公布！山本由伸確定加入 道奇3日將只差他沒來
其他人也在看
松山警重要節日安維防搶暨快打演練 守護民眾安心過好年
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】倒數迎接農曆馬年新春，各地金融機構、銀樓等財物匯集處所因年關將屆，民眾將有互傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
尋找密碼的冒險之旅／陳慧文
陳慧文 小翔是一個十歲的男孩，很喜歡玩手機遊戲。有一天，當他打開手機要登入一個卡牌對戰遊戲「英雄之戰」時，卻發台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Nvidia推AI氣象模型 天氣預報更快更省成本
（中央社舊金山26日綜合外電報導）AI晶片大廠輝達（Nvidia）今天發表3款開源人工智慧模型，用來協助天氣預報能更快且更精確。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
太驚險！ 新北騎士疑擦撞同向車後照鏡 倒地卡公車車底
新北市 / 綜合報導 24日中午12點多，新北市三重區三和路四段上發生一起交通事故，一名朱姓機車騎士，疑似與同向的自小客車發生擦撞後不慎倒地，一旁還有準備離站的公車，差點就要直接將她輾過，所幸公車司機及時踩了煞車，車輪最後在距離騎士僅僅5公分的時候停了下來，騎士丈夫聽聞妻子的口述經過後嚇壞了，急得在社群上PO文想要找回案發當下的畫面還原事故經過。公車緩緩起步準備駛離站牌，一台機車突然從車道中間竄了出來，先是擦撞內側車道的黑色轎車後，再直接撞上一旁的公車，司機見狀後猛力踩了煞車，還讓整個車身晃了好大一下。人來人往車水馬龍，事發在24日中午12點多，新北市三重區三合路四段上，朱姓騎士當時準備從溪尾街的妹妹家，返回位在蘆洲的住處，沒想到剛起步沒多久，疑似為了閃避離站的公車，擦撞到一旁的轎車後照鏡，倒地後還一度被卡在公車底下。朱姓騎士丈夫陳信安說：「這是我老婆的，手繪的事發圖，我老婆的頭，就在公車的輪子底下，她的包包，斜背包，在被公車的輪子壓住了，她甚至想逃都沒辦法逃，幸好有民眾上前幫忙，跟她講話讓她保持清醒。」心愛的妻子雖然尚未康復，仍然提筆畫下驚悚瞬間，距離公車車輪僅僅相距5公分，與死神擦肩而過，朱姓騎士丈夫陳信安說：「她是直行，那公車進站嘛，她要從公車的左方然後經過，然後就突然，汽車就突然衝出來，因為轎車從旁邊加速要超公車才會撞到，希望能全面了解事故因為這很可怕。」三重分局聯絡人劉宸維說：「事故現場依規定測繪紀錄，詳細肇事原因尚待釐清中。」當事走進交通分隊，走進交通分隊準備向員警釐清相關情況，發生事故後愛妻全身痠痛，頭還不太能轉行動極度受限，陳先生看在眼裡心疼不已，除了盼妻子早日恢復健康外，也希望能趕緊釐清事故真相。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
春節長照必要服務不中斷 衛福部提醒提早預約
（中央社記者曾以寧台北26日電）農曆春節將至，為讓失能民眾及家庭照顧者可以在年節期間持續獲得長照必要服務，衛生福利部提醒民眾，年節期間有需求者可按照各縣市政府規定事前預約長照服務，使服務不中斷。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
解除威脅！馬太鞍堰塞湖壩體降挖 成功見底
花蓮馬太鞍溪，在去年九月份發生溢流災情，釀成重大死傷，在林保署派遣工程團隊，靠著14位工人，日夜趕工進行降挖工程，終於在今天(26號)傳出好消息！原本蓄水量大幅縮減，湖水幾近見底，解除潰堤威脅。 #花蓮#馬太鞍堰塞湖#壩體降挖#解除威脅東森新聞影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
澳網／涼爽夜「義大利內戰」勝出 辛納18連勝挺進8強
義大利好手辛納（Jannik Sinner）今（26）日在澳洲網球公開賽第三輪交手同胞德爾德里（Luciano Darderi），以6：1、6：3、7：6（7：2）直落三收下勝利，寫澳網跨季18連勝，連續第9個大滿貫賽闖進8強。人間福報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
台中女偵查佐嗆「盧秀燕腦門開3槍」遭訴 父發聲明控二分局霸凌
台中市第二分局一名黃姓女偵查佐，上月20日凌晨起，陸續在警職同學Line群組、Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍」等恐嚇言論，警方獲報後將她拘提到案，並羈押獲准，台中地檢署經調查後已依恐嚇公眾罪將她起訴，黃女的父親今天透過律師事務所發出聲明，指控女兒因長期受到二分局霸凌、孤立，身心不堪負自由時報 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
「海賊王」不受重視？球迷嘉年華竟沒邀他！海盜老將發文怒嗆球隊
體育中心／丁泰祥 報導「海賊王」Andrew McCutchen，17年大聯盟生涯，有12年(分兩個時期)是效力於海盜隊，雖然39歲的他還無意退休，但海盜至今沒有續約，他還是自由球員，而台灣時間星期天，球隊年度的球迷嘉年華，McCutchen竟沒被邀請出席，讓他感到很不爽，在社群網站上怒批老東家。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 發表留言
韓職/巨人球星來台前夕爆醜聞 遭控不甩妻小
樂天巨人主戰牛棚投手鄭哲元昨（25日）隨隊來到台灣參加春訓，不過在來台前一天，他的妻子卻在社群平台上爆料，夫妻倆在育兒與經濟問題上存在衝突，指控男方把錢都花在自己身上。更令人感到意外的是，這篇爆料文是在兩人辦完婚禮後一個月所發生的。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
春節將屆 苗栗縣2/2起全縣道路「禁挖淨空」至元宵
農曆春節將至，苗栗縣政府為維護春節連假期間全縣道路服務品質，提供返鄉鄉親及遊客順暢、安全的交通環境，公告自2月2日起至3月3日（農曆正月十五日）止，實施全縣道路禁止挖掘及淨空措施。縣長鍾東錦表示，春節期間是民眾返鄉團圓與外出旅遊的高峰期，縣內各大景點預計將湧現大量車潮。為避免道路施工影響行車效率與用自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「幼幼希望號」啟航 偏鄉木工坊正式啟用
「幼幼希望號」啟航 偏鄉木工坊正式啟用EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
澳網》8強再戰Sinner Shelton：這項運動最令人期待時刻
2026年澳洲網球公開賽今晚結束第9日角逐，夜場壓軸男子單打世界第7、美國左手持拍Ben Shelton第4輪以3比6、6比4、6比3、6比4，逆轉淘汰世界第13挪威一哥Casper Ruud，將對戰紀錄扳成2勝2敗，連2年挺進8強，將戰去年4強淘汰他的2屆冠軍、義大利世界第2前球王Jannik Sinner，他表示相當期待。TSNA ・ 13 小時前 ・ 發表留言
海鷹力阻公羊反撲 超級盃對愛國者上演復仇戰
（中央社西雅圖25日綜合外電報導）NFL西雅圖海鷹四分衛達諾（Sam Darnold）今天率隊以31比27擊敗洛杉磯公羊。這是海鷹11年來首度重返超級盃，他們將在下個月與新英格蘭愛國者重演2015年超級盃對決的戲碼。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
辛納直落三挺進澳網8強 有望4強對決喬科維奇
（中央社墨爾本26日綜合外電報導）義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天在澳網男單第4輪以6比1、6比3、7比6（7比2）直落三，擊敗義大利同袍達爾德里，挺進8強賽。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
澳網》再闖8強 阿卡瑞茲要付喬帥費用？
第1盤就打到搶七，西班牙好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）還是從難纏的美國對手保羅（Tommy Paul）手中，以7比6（6）、6比4、7比5直落三獲勝，晉級2026澳洲網球公開賽男單8強，追平個人在澳網最佳成績。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
必比登牛肉麵名店漲價 2/1起水餃每顆貴1元
台北市 / 綜合報導 原物料、人力成本持續增加，近期餐飲業掀起一股漲價潮。連續8年獲得必比登推介的西門町一家知名牛肉麵老店，店裡最受歡迎就是半筋半肉牛肉麵，而除了牛肉麵，店裡的招牌手工水餃也很受歡迎，不過近年原物料成本持續上揚，店家日前公告2月1日開始，將調漲水餃價格，每顆水餃售價從9元調漲到10元。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
農曆春節連假親子遊 新北推微笑山線縱走抽大獎
新北市政府觀光旅遊局推出的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，自114年7月1日開跑以來，廣受山友喜愛與好評，至今已有近1,500人成功解鎖完登12段路線的成就，活動現已進入最後衝刺階段，為鼓勵更多山友挑戰完登，將於5月舉辦第三波季季抽活動，並加碼「新北幣5,000點」大獎獲獎名額，集章任務將於115年4月30日截止。參加者只需下載「健行筆記APP」開啟任務，每完成一段步道並蒐集寶石，即可獲得「普獎」抽獎資格，有機會抽中新北幣500點、DK高博士動態足弓拖鞋或水豚君布偶。若成功集滿12段路線、共66顆寶石，更可參與「特獎」抽獎，最大獎包含新北幣5,000點或GOODYEAR專業健行鞋等完登大禮。誠摯邀請大家把握最後四個月黃金期，特別是即將到來的農曆春節連假，踴躍挑戰精選12段步道，一起解鎖成就、成功完登獲好禮。隨著農曆春節連假即將到來，新北市政府觀光旅遊局特別推薦微笑山線精選12段路線中的2條近郊路線，這兩條路線交通便利、適合全家大小親子出遊，並兼具祈福與休閒樂趣，分別是「鶯歌後花園漫步」親子遊程，以及「烘爐地登高祈福」祈福遊程。「鶯歌後花園漫步」親子遊程：鶯歌因鎮北山脈上一塊酷似鸚哥的巨台灣好新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
從兄弟檔教練到姐妹連線 女武神血緣默契成場上武器
作為木蘭聯賽新軍，女武神足球隊除了在場上展現拚戰精神，並爭取更好成績外，陣中更有一項相當罕見的特色，三對兄弟姐妹檔同隊奮...Go Goal 勁球網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
台64線主線八里到五股東、西行路段 2/3、4部分時段施工管制
提醒用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段將於2月3日、4日的每日夜間10點至翌日上午6點，封閉台64線0K至10K東、西行路段辦理路面檢核作業，作業遇雨順延，請用路人改走替代道路，約增加行車時間15至20分鐘。北區分局表示，封閉臨港大道往台64線0K東行入口部分，車輛行經該處可由自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言