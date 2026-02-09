又一參選人申請複查指「單一民調公司樣本差距過大」 盼民眾黨借鏡

民眾黨新北市第8選區參選人黃承鋒提出複查申請。（翻攝自黃承鋒臉書）

民眾黨初選民調爭議愈演愈烈，繼主席黃國昌子弟兵周曉芸敗給對手陳彥廷後提出申覆，新北市第8選區（土樹三鶯）參選人黃承鋒也對初選結果提出質疑，在昨（8日）提出複查申請。

民眾黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸角逐新北市三蘆區議員，卻在初選爆冷門敗給對手陳彥廷，使她申請民調複查。對此，黃國昌表示，的確發現在民調執行過程中，出現一些與正常民調執行程序不太相符的事，讓他對民調機構的執行方式感到驚訝。

而繼周曉芸後，民眾黨新北市第8選區（土樹三鶯）吳亞倫與國民黨新北市議員黃永昌兒子黃承鋒的初選之爭，也傳出要申請複查。據民眾黨於2月2日至2月3日的民調結果，吳亞倫以54.6628%支持度排名第一，黃承峰則以45.3372%排名第二。

黃承鋒於臉書發文表示，初選結束已經幾天，但他對這次初選的執行過程仍有部分疑問，因此已正式提出「複查申請」。他指出，在只採用單一民調公司的情況下，當原始樣本與加權結果差距過大導致結果翻轉時，未來是否應由第二家民調機構進行交叉驗證，是民眾黨值得討論的方向，「希望這次的初選可以給民眾黨未來做民調時借鏡參考」。





