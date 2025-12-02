又一友邦恐斷交？新政府曾宣言轉抱中國 外交部曝最新互動滅火：邦誼篤睦

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁日前舉行國會大選，開票結果由新民主黨（NDP）勝選，黨魁傅萊德（Godwin Friday）就任總理並展開新政府籌組，但新民主黨曾提議終止與台灣的外交關係，轉而與中華人民共和國建立更緊密關係，因此新政府動態備受台灣關注。對此，外交部發言人蕭光偉今（2）日回應，台聖建交44年邦誼篤睦、關係深厚，將在既有良好基礎上，續與新政府緊密合作。

聖文森及格瑞那丁日前舉行國會改選，保守派反對黨新民主黨取得壓倒性勝利，在15個改選席次中贏得14席，傅萊德於11月29日就職新任總理，為聖文森24年來首次更換總理。據《中央社》報導，新民主黨先前曾提議終止台灣的外交關係，轉而與北京建立更緊密關係，但其競選宣言並未提及此事；儘管如此，新民主黨政府的外交動向仍備受我國內輿論關注。

台灣外交部今日舉行例行記者會，蕭光偉回應媒體提問時說明，我國駐聖文森大使范惠君，已於第一時間代表政府與人民，向傅萊德及國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉致總統賴清德賀忱，而傅萊德也同樣表示感謝，並請范惠君向賴清德轉達謝意。

蕭光偉強調，台灣與聖文森建交44年來，兩國邦誼篤睦、關係深厚，我國大使館與聖文森國內朝野各界人士，也都保持良好互動及情誼。台聖兩國過去在農業、糧食安全、醫療衛生、基礎建設、資通訊科技、婦女賦權等領域，都有相當多的合作，成果也深受聖文森國內朝野肯定及歡迎，「我國也會在既有的良好合作基礎之上，繼續與新政府緊密合作、深化雙邊關係。」

