又一名校妥協！美康乃爾大學付逾18億與川普政府和解 遭批威脅學術自由

記者蒲世芸／綜合報導

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）7日宣布，已與川普政府達成協議，同意支付6,000萬美元（約新台幣18.6億元），並接受聯邦政府對民權法的詮釋，以恢復被凍結的研究資金。校方表示，這項協議讓學校重新獲得超過2億5,000萬美元（約新台幣77.5億元）的聯邦研究補助，結束了長達數月的調查與資金危機。

康乃爾大學與川普政府達成協議。（圖／翻攝自Cornell University臉書）

川普政府持續向名校施壓

而在此之前，已有維吉尼亞大學、哥倫比亞大學、布朗大學等名校與川普政府達成協議。

廣告 廣告

據美聯社7日報導，康乃爾校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）在聲明中表示，這項協議「在維護學術自由的同時，也恢復了我們與政府的合作關係」。他強調，資金凍結期間導致「研究停滯、學者生涯受影響，甚至威脅到部分學術計畫的未來」。

根據協議內容，康乃爾將支付3,000萬美元（約新台幣9.3億元）給美國政府，另外3,000萬美元則將投入支援美國農民的研究項目，聚焦人工智慧與機器人技術的應用，以降低農業成本。

遵守相關規範以恢復聯邦補助

這份協議是川普政府與多所菁英大學之間達成的最新案例。川普近期頻頻批評常春藤名校「縱容反猶主義、推廣極左思潮」，並以聯邦資金作為施壓工具，要求校方配合其政治路線。

康乃爾同意遵守與「反猶太主義、種族歧視及跨性別議題」相關法規。此外，校方必須提供政府詳細的入學數據，以證明招生決策中「不再考量種族因素」。

川普持續向多間美國大學施壓。（圖／翻攝自白宮官網）

教育部長麥馬洪（Linda McMahon）形容這項協議是「一場專注於『實力、嚴謹與真理追求』的變革性承諾」，並在社群平台X上寫道：「這些改革是恢復美國高等教育卓越地位的一大勝利。」司法部長邦迪（Pam Bondi）也表示，該協議展現出與政府合作的價值，「所有接受聯邦資金的大學都必須完全遵守民權法，並確保有害的DEI政策不會歧視學生。」

廣告 廣告

根據協議，康乃爾校長需每季親自簽署合規證明，協議效期至2028年底。

遭批威脅到學術自由

雖然康乃爾官方表示學校「並未被裁定違法」，但美國大學教授協會（AAUP）康乃爾分會仍批評協議「構成對學術自由的威脅」。

康乃爾的協議內容長6頁，比上月簽署協議的維吉尼亞大學版本略短，也比哥倫比亞大學與布朗大學的協議更寬鬆。此前，哥大支付了2億美元（約新台幣62億元）給政府，布朗則支付5,000萬美元（約新台幣15.5億元）給羅德島州的勞動力發展組織；而維吉尼亞大學則未被要求支付任何費用。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

丹麥擬禁15歲以下兒童使用社群平台 澳洲自12月10日起違規恐遭罰10億元

俄羅斯頻繁挑釁增風險！歐盟全面收緊對俄簽證 取消多次入境許可

從俄烏學經驗！2年內欲購入百萬架無人機 美國防部大簡化軍備採購流程

北韓嗆聲美韓聯合軍演！揚言進行更強硬反制 稱所有威脅都在瞄準範圍內

