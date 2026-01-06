又一員大將走人！7年元老離職：想做在OpenAI較難進行的研究

OpenAI生成式人工智慧模型ChatGPT。美聯社



OpenAI又少了一員大將！研究副總裁Jakub Tworek 於今（1/6）日發布聲明，證實已離開OpenAI，結束近7年的生涯。

Tworek在聲明中形容，這是一項「艱難但深思熟慮的決定」，他回顧自己在OpenAI待了將近七年，「經歷過許多美好與瘋狂的時刻，但美好的回憶遠遠多於其他一切」，強調非常珍惜與團隊共同工作的歲月。

Tworek表示，自己非常珍惜這段時光，他說自己在OpenAI「還沒那麼酷的時候」，就將強化學習（Reinforcement Learning, RL）擴展至機器人領域，也參與了訓練全球最早一批推動「大型語言模型程式設計革命」的程式碼模型，以及在「Chinchilla scaling」概念尚未成為主流之前，即投入相關模型規模與資料效率研究。

他也指出，自己曾深度參與GPT-4與ChatGPT 的研發工作，並於近年帶領團隊建立全新的訓練與推論擴展方法，為目前廣泛被稱為「推理模型（reasoning models）」的模型架構奠定基礎。

Tworek強調，此次離職並非出於對OpenAI的不滿，而是希望投入「在OpenAI 現行環境下較難進行的研究方向」，他形容OpenAI是一家「非常特別的公司，也是一個在人類歷史上已經占有永恆地位的地方」。

在聲明最後，Tworek向OpenAI團隊與公司表達感謝，表示能夠參與打造「他心目中全球最強的機器學習團隊」是一種榮幸，自己未來仍將是ChatGPT推理模型的死忠使用者，並對這條技術路線持續抱持極高的信心。

