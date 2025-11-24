又一國際品牌退出中國！ 黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

在大陸營運已超過30年的德國知名內衣品牌黛安芬，宣布將於12月31日全面退出中國市場。（示意圖／Pexels）





又一家知名外資企業宣布退出中國大陸市場！這次是在大陸營運已超過30年的德國知名內衣品牌黛安芬，他們宣布將於12月31日全面退出中國。近年來，中國消費者環境改變，平替風氣盛行，從星巴克、漢堡王再到如今的黛安芬，不是揮別大陸市場，就是黯然交出經營權。

中國網路新聞：「大陸多家黛安芬分店已接到撤店通知，但各店狀態仍不完全統一。對於線上銷售管道是否同步關閉，黛安芬客服則回應，暫無相關訊息。」

黛安芬將會從12月陸續關閉實體門市、OUTLET門市與電商平台，最主要的原因就是受到中國消費者需求改變，內在美不只要漂亮，還要穿得舒服。

廣告 廣告

中國網紅：「我覺得一件內衣最能體現出一個人的性格，而且它作為我們最貼身的物品，舒適自在尤為重要。」

實體店面打不過電商平台，正牌精品打不過廉價平替，已經成為國際品牌在大陸持續營運的困境。繼星巴克品牌易手之後，2005年進入大陸的美式連鎖餐飲店漢堡王，也在日前黯然交出所有權。

中國民眾：「作為同屬於漂亮國（美國）三大快餐品牌，在中國卻鮮有人知，一進門店裡冷冷清清，店員也是一副好像沒睡醒的樣子。」

漢堡王早期堅持直營，因此全中國門市大約只有1400間，知名度遠輸麥當勞與肯德基，再加上產品定價普遍偏高，不夠本土化，只好出售83％的股權，進入漫長的盤整過程。

隨著大陸消費力下滑，追求平價替代品的風潮崛起，以往喊水會結凍的國際品牌，在大陸光環逐漸黯淡。

更多東森新聞報導

黛安芬退出中國市場 實體、網路下個月陸續停運

黛安芬×金獎導演羅景壬 拍出不同世代女性剛剛好魅力

員林內衣看板屋脫了！日式洋樓重現風華 在地人狂拍：再脫不知何時

