又一大咖韓星出事！曹世鎬「捲黑道風波」長文道歉 震撼請辭兩大節目

記者林汝珊／台北報導

曹世鎬宣布下車《 劉 QUIZ ON THE BLOCK 》與《兩天一夜》。（圖／翻攝自IG）

南韓綜藝主持人曹世鎬（조세호）近日深陷「與黑幫成員結交」爭議，遭爆料與被指涉及非法賭博、洗錢組織的崔姓男子關係密切，震撼演藝圈。對此，曹世鎬發出長文道歉，並宣布從《劉 QUIZ ON THE BLOCK》與《兩天一夜》兩大節目中請辭。

曹世鎬在聲明中坦言，因長期跑活動接觸各式人脈，過去在人際處理上欠缺判斷，導致與該名男子的合照與互動曝光後，引發外界疑慮。他對此深表歉意，但也強調外界盛傳的索賄、宣傳或金錢往來「全都不是事實」，並承諾會針對不實內容採取必要法律程序。

他同時宣布退出《劉 QUIZ ON THE BLOCK》與《兩天一夜》，tvN製作組也證實此事，表示已錄製的兩期內容仍會正常播出，後續錄影將由劉在錫獨自主持。《兩天一夜4》節目組也在同日表態，從下一次錄影起，曹世鎬將正式退出。

