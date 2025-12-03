又一家好市多「停車收費上路」 業者證實：全台免費制逐步取消

新莊好市多自開幕以來已8年，但停車場一直採免費制，長期被周邊住戶與上班族占用，一名網友發現新莊店戶外停車場增設繳費亭，PO文引發熱烈討論，多數會員表示支持，認為收費制能讓車位回歸真正到店消費的顧客；另好市多也向《中時新聞網》證實，全台賣場正逐步導入停車收費系統，但目前尚未有確定的安裝時程。

原PO昨（2）日於Threads上傳短片指出，新莊好市多停車場的繳費機裝好了；只見在戶外停車場，機車停車格旁突多了停車繳費亭，設有兩台繳費機。

貼文一出立刻掀起討論，許多消費者紛紛叫好，指該店自2017年開幕以來，停車場一直採免費制，結果長期被周邊住戶與上班族當自家車位使用，有些車甚至一停就是好幾天，車身積滿厚厚的灰塵，真正到賣場消費的客人常得繞場多次找車位，認為改成收費制，有助於杜絕長期占位的亂象，讓車位回歸給真正的顧客。

網友紛紛留言，「超棒，新莊沒裝繳費機根本就鄰居停車場」、「早該裝了」、「自私鬼退散」、「終於要管制了，有一次下雨天去，發現停室內的車，車身都沒有雨珠，甚至還有灰塵，表示很早就進場停整天的」、「終於！希望之後好停一點」、「謝謝好市多」、「德政」。

《中時新聞網》求證好市多，業者表示，為提升會員消費體驗，賣場正逐步導入停車收費系統，消費金額皆可折抵停車費用，目前台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁及嘉義等5家分店尚未安裝，雖然尚無確切時間表，但將陸續推動。

