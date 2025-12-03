又一家好市多「免費停車」走入歷史？業者證實：全台將逐步收費

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）停車場政策調整！新莊店自2017年開幕以來一直採「免費停車」，卻長期被附近住戶、上班族當成私人停車場使用，導致真正的消費者經常一位難求。近日有網友發現，新莊店戶外停車場已悄悄增設繳費亭。

好市多新莊店近日將免費停車改為收費。（圖／好市多 官網）

有網友在Threads上分享影片直呼「新莊好市多停車場的繳費機裝好了！」貼文曝光後迅速引發討論，不少苦於找位子的民眾拍手叫好，「終於要管制了，有一次下雨天去，發現停室內的都沒雨，還有灰塵，表示很早就進場停整天的」、「早就該裝了」、「超棒，新莊沒裝繳費機根本就鄰居停車場，沒什麼人有夠難停」。

住在附近的居民也透露，新莊店雖然停車免費，但因為毫無管制，常有人一停就是一整天甚至好幾天，車位長期被佔用，「想買東西的客人根本沒位子停」。不少人認為，導入收費制度後能讓車位真的回到會員手上，減少亂象。

好市多也證實，全台門市確實將陸續引入停車收費系統，並表示未來會員消費可折抵停車費，用意是提升購物體驗、改善車位占用問題。目前仍有 南屯、台南、中壢、南崁、嘉義 等5家分店尚未安裝繳費設備，雖然時程未定，但會逐步推行，免費停車政策將全面退場。

