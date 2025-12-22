又一家撐不住！美麗新宏匯影城今停業 網友錯愕：假日明明爆滿

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

新北電影院再少一間！美麗新宏匯影城今（22）日公告自即日起停止營業，消息一出，五股、新莊、三重一帶民眾相當震驚，紛紛留言直呼，「生意很好欸，我今年來這邊看五部！」、「宏匯假日超多人，真的不唬爛的超級多人。結果你們美麗影城竟然會做不下去」。

美麗新宏匯影城今（22）日公告自即日起停止營業。（圖／影城官網）

美麗新影城在臉書表示，親愛的影迷朋友，懷著非常不捨與遺憾的心情通知大家，因營運考量，美麗新宏匯影城將於12/22（一）起停止營業。「感謝一路以來每一位走進戲院、支持我們的你，這段與大家共享電影時光的回憶，我們將永遠珍惜。」同時說明，儲值金與團體電影優惠券仍可於美麗新台茂影城、美麗新大直皇家影城使用，不便前往者可於期限內申請退款。

廣告 廣告

退票方面，影城指出，即日起至2025/12/31（含）每日11:00–18:00可辦理；線上購票已完成全額退款，現場購票需攜票至原影城處理，逾期仍可至台茂或大直皇家影城洽詢。消息曝光後，網友感嘆連連，「希望有新影城接手」、「還不錯的影城可惜了」、「真的是噩耗」、「本來還想去看阿凡達」。

更多FTNN新聞網報導

259家業者挨罰1089萬！新北第6波違法雇主名單出爐 未給加班費最嚴重

電影院還有人去嗎？網友感嘆多年沒進場 掀兩派討論

文雅雞蛋4600顆流入新北！新莊2業者賣給散客 消費者可退換貨

