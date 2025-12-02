又一家生技創投挑戰資本市場 倍利生技創投12月9日登錄興櫃

倍利生技創投預計12月9日登錄興櫃。圖右為倍利董事長黃顯華、左為總經理許哲雄。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕由福邦證券(6026)及凌陽(2401)、崇越(5434)、瑞軒(2489)等科技公司共同投資的倍利生技創投(7882)，預計12月9日以15.5元參考價登錄興櫃，為進軍資本市場的國內第二家生技創投，倍利生技創投暨福邦證券董事長黃顯華表示，生技對一般投資人來說很難懂，但倍利生技創投有最好的團隊，加上金管會直接監理福邦證券，所以投資人可以當作它是一檔主動式ETF，以後它的報酬率會是定存的好幾倍。

廣告 廣告

黃顯華說，生技是用腦的產業，關乎人類的大健康，也是救人的產業，隨著高齡化時代來臨，生技業將是下一個世代的產業，台灣生技業才在萌芽階段，只要資本市場多支持，人才就會匯集，帶動產業蓬勃發展。

倍利生技創投總經理許哲雄表示，目前公司資本額20.5億元，福邦證券持股24%是最大股東，公司10月底每股淨值為12.8元，今年前10月每股稅後盈餘為2.14元。現在倍利投資的公司有18家，其中新藥研發公司12家、高階醫材2家，其餘4家。

目前帳上評價利益為8.6億元，持股較高的公司包括仁新(6696)、智新*(7832)、磐石醫藥、麗寶生技、仁新子公司Belite Bio等，許哲雄指出，倍利資產配置將有7成會放在成長期企業，也就是2、3年內會有階段里程碑達成的公司，例如臨床有結果或是IPO等；另外3成資金則會投資在創建期公司。

許哲雄表示，倍利主要的投資領域，包括精準醫學、再生醫療、長壽經濟、AI應用等四大方向；今年已完成登錄興櫃的目標，明年會繼續擴大投資、提高績效，努力達到創投IPO的基本條件。

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳台積電A16製程第1個、也是唯一客戶 不是蘋果而是它

10種只能在Costco購買的電子產品 原因是真的省下大筆錢

南韓也降了！美證實關稅調降至15％

LTN經濟通》AI江山輪動快 輝達最強挑戰者現身

