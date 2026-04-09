又一家！「這間國賓影城」突公布5/4熄燈 停業原因曝：感謝大家12年來的陪伴

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金門國賓影城宣布熄燈。（翻攝自Google Maps）

又一家熄燈！國賓影城昨（8）日發文指出，金門國賓影城因租約到期，即將於2026年5月4日打烊後結束營業，「衷心感謝大家12年來的陪伴，珍重再見」。

國賓影城發文指出，金門國賓影城因租約到期，即將於2026年5月4日打烊後結束營業。從2014年到2026年，金門國賓影城陪伴大家走過12年的歲月。

國賓影城說，這裡曾有期待開場的眼神，有散場後還捨不得離去的身影，也有許多屬於電影、屬於生活、屬於彼此的回憶，「如今，我們即將說再見」。

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國賓影城還提到，「謝謝每一位曾經來過的你，謝謝你讓金門國賓影城，不只是一間影城。衷心感謝大家12年來的陪伴，珍重再見」。

另外，國賓影城也提到，為保障會員及票券顧客權益，國賓會員權益全台適用，會員亦可至其他據點使用，若欲想辦理退會，可在5月4日前至金門會員服務櫃台辦理，或於其他時間至全台國賓影城據點辦理，如果持有電影優待票，也可到全台各據點使用，或在各據點依票券面額辦理退費。

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