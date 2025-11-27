又「挑刺」了！中國要求日本加快處理二戰在華遺棄化武進程

第 30 屆《禁止化學武器公約》締約國大會 26 日在荷蘭海牙舉行，審議化武銷毀決定執行情況。（示意圖） 圖：翻攝自 騰訊網 真知見

[Newtalk新聞] 日本政府近日因台海問題、修改安保三文件以及更改無核三原則等議題惹怒中國，中方可以說是大反擊，任何與日本相關的事務都可以大作文章，最新的「挑刺」範例，是《新華網》報導，第 30 屆《禁止化學武器公約》締約國大會 26 日在荷蘭海牙舉行，審議化武銷毀決定執行情況。中國代表團團長、外交部軍控司副司長王大學要求日本全面履行公約義務，加快處理二戰時期在華遺棄化學武器，指控日方銷毀計畫已四次逾期，對中國人民生命財產及生態環境安全構成嚴重威脅。與會多國代表亦呼籲日本積極履約，早日實現「無化武世界」目標。

中國代表團在會中稱，日本遺棄在華的化學武器是日本軍國主義在侵華戰爭期間所犯下的嚴重罪行，對中國人民造成巨大傷害，且至今仍持續威脅生命財產與生態環境安全。根據《禁止化學武器公約》規定，日本原應於 2007 年完成日遺化武的銷毀工作，然而銷毀計畫卻已四次逾期，進展嚴重滯後，王大學強調，問題核心在於日方重視不足、投入不夠，且從未主動提供任何有價值的埋藏線索，對此中方表示強烈不滿。

圖為中國國旗與日本國旗。（中央社檔案照片）

報導指出，日本代表在會中陳述銷毀進展時，僅強調投入與進度，對實質問題避而不談，因而遭中國代表團當場駁斥。王大學進一步指出，日本軍國主義的歷史罪行不容抵賴，日遺化武的現實威脅不容狡辯，日方履行公約的國際義務更不容推卸。他呼籲日方應端正歷史態度，承擔歷史責任，切實加大投入，加快挖掘、回收與銷毀進程，並積極提供埋藏線索資訊，以徹底消除日遺化武的毒害。

此外，禁化武組織總幹事阿里亞斯於 24 日大會開幕式上表示，日本徹底銷毀在華遺棄化學武器對實現「無化武世界」目標至關重要，唯有所有日遺化武完成銷毀，此一目標方能實現。烏干達常駐禁化武組織代表米麗婭姆．布拉克．索烏亦代表「不結盟運動加中國」發表共同發言，指出中國境內日遺化武銷毀工作總體進展低於預期，呼籲日本盡一切可能全面、完整、準確落實 2022 年以後的銷毀計畫，加快處理進程。

俄羅斯工業貿易部副部長基里爾．雷索戈爾斯基亦表示，銷毀遺棄化學武器已成為禁化武組織的核心任務之一，呼籲日方早日徹底銷毀在華遺棄化武，南非、巴基斯坦、突尼斯、印尼、黎巴嫩等十餘國代表均支持上述發言。

俄羅斯工業貿易部副部長基里爾．雷索戈爾斯基亦表示，銷毀遺棄化學武器已成為禁化武組織的核心任務之一。（示意圖） 圖：達志影像／美聯社

《禁止化學武器公約》於 1997 年 4 月 29 日正式生效，禁化武組織總部設於荷蘭海牙，目前共有 193 個成員國，在大會中，多國一致敦促日本積極履行公約義務，加快解決歷史遺留問題，共同推動全球無化武目標的實現。

