又一時代眼淚！台北東區「隨意小吃」2/15熄燈 老饕不捨

台北東區巷弄內的平價快炒店「隨意小吃」，創立超過30年，以份量十足、價格親民的美味小吃，深受學生和上班族的喜愛。然而，老闆因年事已高且長期人手不足，無法再繼續經營，宣布將於2月15日正式歇業，許多老顧客感嘆青春回憶即將消失。

台北東區巷弄內的平價快炒店「隨意小吃」宣布將於2月15日正式歇業 。（圖／翻攝自Google Maps）

「隨意小吃」位於台北東區，主打炒飯、炒麵、蓋飯及便當等平價料理，價格多在150元以下，熱炒單點如三杯雞、客家小炒等則在200至300元之間。多年來，該店以物美價廉的特色，吸引了不少附近的學生和上班族，也成為東區逛街民眾的用餐首選。然而，老闆日前貼出公告，表示由於年紀漸長，加上餐飲工作勞累，僅剩的兩名員工從早忙到晚，實在難以為繼，決定在小年夜當天結束營業。

歇業消息在社群平台上引發熱烈討論，許多老顧客紛紛留言表達不捨，「逛街後必吃的老味道」、「這間也是很好吃餒……高中的最愛」、「這間的蛋炒飯加超辣辣椒超好吃……學生時期的回憶」、「以前都一個湯匙裝菜脯配炒飯」、「辣菜脯超級好吃」、「蛋炒飯配辣椒是學生時代的回憶」。

