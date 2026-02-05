又一檔矽光子妖股被抓去關 它遭列處置今起一路關到3/3！

財經中心／余國棟報導

矽光子族群近期在市場資金追捧下股價劇烈波動，監管單位再度出手降溫。櫃買中心昨（5）日公告，上櫃矽光子概念股光焱科技（7728）因短線股價漲勢過猛，今（6）日起列為處置股，處置期間一路關到3月3日止，因近30個交易日內有列入處置股紀錄，採取「處分盤交易、20分鐘撮合一次」的交易方式，成為本周上市櫃市場，第5檔被列入處置的矽光子個股，也讓原本火熱的矽光子題材再度成為市場焦點。

光焱科技近期走勢，股價在矽光子題材加持下急速拉抬，昨日盤中一度衝上每股965元創新天價，但隨即遭遇獲利了結賣壓湧現，股價快速翻黑，終場下跌52元、跌幅5.8%，收在845元。即便如此，光焱科技今年以來累計漲幅仍超過53%，短線漲勢相當驚人，也成為主管機關緊盯的重點標的。

廣告 廣告

光焱科技在近30個交易日內，已有列入處置股的紀錄，且股價與成交量波動明顯偏高，符合相關處置規定，因此自6日起再度列為處置股，並提高交易管控強度。依規定，處置期間將採分盤交易，每20分鐘撮合一次，藉此降低短線投機交易熱度，提醒投資人注意交易風險。

近期矽光子族群在AI、高速傳輸等題材帶動下，股價輪番飆漲。本周以來，包含東典光電（6588）、光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）等矽光子相關個股，皆先後被列入不同等級的處置名單，其中東典光電與光聖採5分鐘撮合一次，聯亞、波若威與光焱科技則採20分鐘撮合，主管機關對該族群的監控力道明顯升高。

從交易數據來看，光焱科技最近6個營業日內，最後成交價累積漲幅逾25%，且近6個營業日起迄兩個營業日的最後成交價價差高達220元，短線波動幅度明顯偏高，也因此連續多日被列入注意股名單，昨日更進一步列為處置股。

法人分析認為，矽光子產業長線確實具備成長潛力，與AI伺服器、高速運算及資料中心需求高度連動，但短線股價若脫離基本面、漲幅過快，往往容易成為監理單位降溫的對象。處置措施雖不影響公司基本面，但在交易機制受限下，流動性下降、價格波動放大，對短線操作的投資人衝擊不小。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美股又崩拖累！台指期夜盤翻黑142點 台股開盤恐續面臨壓力

一邊怕修正一邊怕踏空 這檔採「攻守雙打」解法跟上行情！

半導體輪動還沒完！它今年規模飆升8成 居台股成長之冠

失智照護竟要花千萬！長達10年的財務黑洞 靠它們來守護

