又一檔飆股被抓去關！它列處置20分鐘撮合 今天起一路關到3/4

財經中心／余國棟報導

上櫃探針卡概念股雍智科技（6683）因股價短線波動劇烈，且符合多項異常交易指標，自今（9）日起列為處置股票，處置期間一路延續至3月4日止，並採取每20分鐘撮合一次的交易方式，市場資金進出將明顯受限。（示意圖／PEXELS）

櫃買中心（6）日公告，上櫃探針卡概念股雍智科技（6683）因股價短線波動劇烈，且符合多項異常交易指標，自今（9）日起列為處置股票，處置期間一路延續至3月4日止，並採取每20分鐘撮合一次的交易方式，市場資金進出將明顯受限。

雍智科技在最近30個營業日內，曾遭列為處置股票，又因連續3個營業日達到注意交易資訊公告標準，顯示交易熱度明顯升高，遭櫃買啟動處置措施，從2月9日起連續10個營業日執行撮合作業，藉此為過熱的股價降溫，每20分鐘撮合一次。

廣告 廣告

從股價表現來看，雍智科技上週五(6)日走勢相當戲劇化，早盤開低走高，盤中一度重挫至630元跌停價位，不過隨後買盤回流成功翻紅，終場以上漲8元、漲幅1.14%，收在708元，顯示短線籌碼仍高度集中，投資人情緒明顯分歧。

事實上，近期探針卡、矽光子族群成為市場最火熱題材之一，在AI伺服器、高速傳輸需求帶動下，多檔相關個股股價急拉，也接連被列入處置名單。根據公告，目前仍在處置期間的矽光子相關個股，還包括東典光電（6588）、光聖（6442）、聯亞（3081）與光焱科技（7728），波若威（3163）多數採取5分鐘或20分鐘撮合一次的交易限制，顯示主管機關對該族群的監理力道明顯加重。

市場人士指出，處置股並不代表基本面出現問題，而是針對短線交易過熱所採取的降溫機制，對於偏好短線操作的投資人而言，流動性與成交節奏將受到影響，操作難度明顯提高；但對中長線投資人來說，後續仍須回歸公司實際營運表現與產業趨勢，避免僅因題材熱度追高。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美股大反攻費半噴近6%！台指夜盤漲850點 開盤有望跳空大漲

台股週跌280點！電子沒救金融也倒 這族群竟逆勢上漲3.60%

封關倒數台股最後抉擇 分析師周經翔給出「最不後悔」解法！

不只AI！2026年最強非科技主題現身 這5檔買氣夯最吸金

