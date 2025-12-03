又一歐洲服飾品牌退出中國市場！法國Etam店舖公告關店清倉

進入中國大陸市場30多年的法國服飾品牌Etam（艾格），近日在天貓、小紅書等官方帳號發布閉店公告，因公司業務調整，Etam天貓官方旗艦店於11月30日停止經營。據其工作人員透露，小紅書、抖音店鋪也同步關閉。由於Etam在大陸僅剩線上門市，這也意味著Etam或將徹底退出大陸市場。

界面新聞報導，Etam官方數據顯示，截至2014年6月30日，該公司在全球共有4,246間分店，大陸門市就達到3083間。2015年，Etam將內衣業務引入大陸市場，但後來在大陸市場業務開始走下坡路，門市陸續關門。至2018年，內衣成了Etam艾格在大陸市場碩果僅存的業務。

廣告 廣告

21經濟網指出，Etam其實在2018年就已將大陸市場的成衣業務Etam Weekend、ES和E&JOY出售給香港某家投資機構，僅保留內衣業務。2020年，Etam大陸市場實體門市數量已經為0，此次關閉的線上店正是內衣店，這也意味著，進入大陸市場31年的艾格，或將徹底退出。

這並不是近日首家歐洲服飾品牌退出大陸市場。11月21日，德國內衣品牌黛安芬集團中國子公司宣布，自2025年12月31日起停止在中國大陸的經營，其線上和線下通路將從12月起陸續停止運營。

黛安芬最早在1992年進入大陸市場，是最早將「鋼圈內衣」引入大陸市場的外資品牌之一。此後，黛安芬在大陸設立2家工廠，並在各主要城市設立有分公司，高峰時期在大陸共有1萬多名員工，其大陸總部在上海。

針對黛安芬退出大陸市場，鞋服行業專家馬崗表示，這幾年大陸市場「太捲」（競爭太激烈），大多數退出大陸市場的國外品牌在大陸的投資收益，沒有達到其經營預期。

福建華策品牌定位諮詢創始人詹軍豪表示，黛安芬停止在大陸市場經營，主要因未能適應消費需求與競爭格局的變化。同時，大陸本土新銳品牌通過線上通路快速崛起，黛安芬線上布局慢，且產品單價高於本土品牌30%，疊加線下門市高成本壓力，最終選擇退出。

【看原文連結】

更多udn報導

勞保老年年金該一次領？「這時間點」最划算

早上醒腦不靠咖啡！專家推更有效晨間清醒法

搭機為省錢被迫升等商務艙 1情況能搶到便宜

外帶鼎泰豐辣油被拒 店員大方給外國人原因引論戰