又一死！退役空軍北市丟煙霧彈四處砍殺 「27歲男身亡」累計3死6傷

蕭姓男子遭砍傷不治，現場殘留血跡。李依璇攝

又一死！27歲退役空軍今（19日）在台北車站、中山站扔煙霧彈後沿路砍殺，北車被害人57歲余姓男子晚間8點7分宣告不治，中山站27歲蕭姓男子也在8點10分傷重不治。目前包括嫌犯張文在內，總計3死6傷。

張文下午5點30分左右在台北捷運台北車站M7、M8出口附近，連續投擲4顆煙霧彈，多名民眾受波及，其中57歲余姓男子上前阻攔遭捅，傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。

張文犯案後隨即逃離北車，晚間轉往捷運中山站周邊路面，手持長刀進行無差別攻擊，多名路人遭砍傷、鈍器攻擊，過程中一度丟擲煙霧彈並闖入誠品。

警方隨即展開追捕，張文最終在誠品南西店5樓高處墜樓，送醫OHCA（到院前心肺功能停止） 狀態，後續亦宣告死亡。稍早，在中山站附近被砍傷的蕭姓死者也宣告不治。經統計，本案共造成3人死亡、6人受傷，死者包含嫌犯本人。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



