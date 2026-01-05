又一波冷空氣將襲！鄭明典曬「極渦分裂圖」：到台灣時依然很冷

生活中心／張尚辰報導

今（5）日受到輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷。前中央氣象局局長鄭明典表示，即將來台的冷空氣是從日本北方的分裂極渦中割離出的外流冷空氣，從割離的狀況來看，抵達台灣時強度仍相當明顯。

鄭明典今日在臉書發出500百帕高度場和溫度場圖指出，日本北方有一個大低壓，此低壓內部完全是偏低溫的冷空氣，且越接近中心越冷，呈現出典型的分裂極渦特徵。

鄭明典說，在該分裂極渦西側，還可觀察到一個規模較小的低壓系統，最冷的空氣由低壓中心直接連結至分裂極渦，顯示這個小低壓正是自原本的分裂極渦中割離而出，「是一個具有深厚冷空氣的小低壓」。

對此，鄭明典說明，接下來即將影響台灣的冷空氣，其最冷的部分主要來源就是這個割離低壓底部外流的冷空氣，從目前割離狀況來看，冷空氣南下抵達台灣時，強度仍會相當明顯，民眾需留意氣溫變化。

