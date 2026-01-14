又一熱門行業迎來AI衝擊？CES 2026揭代理人數位化趨勢

〔記者邱巧貞／台北報導〕過去幾年，韓國色彩鑑定服務在亞洲掀起一股熱潮，透過專業分析師搭配不同色布，為個人診斷專屬的色彩屬性，進而給出最適合的髮色、妝容與穿搭建議，成為深受年輕世代歡迎的形象管理服務。然而，這類高度仰賴人力與經驗的分析流程，如今也迎來科技轉折點。

在甫落幕的CES 2026展會上，來自台灣的美妝時尚科技領導者「玩美移動」(美股代號：PERF) 揭示其最新一代AI創新成果，宣告美妝科技正從過去的「被動工具」，邁向能主動理解、互動並提供建議的「對話式智慧代理人(AI Agent)」時代。

據外媒報導，玩美移動本次展出的核心亮點之一，是全新「YouCam AI Agent」，不同於傳統僅提供虛擬試妝或靜態分析的工具，YouCam AI Agent結合影像分析與自然語言處理能力，使用者只需拍攝一張自拍照，系統即可完成膚色基調、臉部特徵與整體色彩適配度等分析，並透過即時對話方式，回應像是「最近皮膚偏乾，有哪些保養建議？」或「適合我膚色的日常妝容是什麼？」等問題，給出妝容、髮色與造型建議。

此外，AI不僅能給出建議，也能引導消費者完成購物決策，甚至提供個人化的護膚與妝容流程，讓數位體驗更接近真人美容顧問。

除了面向消費端的應用，玩美移動也同步強化其B2B開發者API生態系，進一步降低AI導入門檻。新版API解決方案涵蓋AI皮膚與臉型分析、AR虛擬試戴(眼鏡、珠寶、手錶等)，以及生成式AI內容製作功能，並導入隨收隨付(Pay-as-you-go)計費模式，讓新創公司與大型品牌都能依實際需求彈性採用，推動AI技術更快速落地於零售與行銷場景。

針對內容創作者與數位行銷需求，玩美移動也在CES現場展示「YouCam Online Editor」與多項生成式AI工具。透過內建的AI編輯代理人(AI Editing Agent)，使用者可直接以自然語言指令進行影像編輯，例如更換背景、移除多餘人物或生成情境化產品圖片，協助品牌快速產出高品質行銷素材，大幅縮短內容製作流程。

玩美移動執行長張華禎表示，美妝科技正站在關鍵轉折點上，生成式AI與對話式智慧的結合，讓數位服務不再只是回應需求，而是能主動理解與陪伴使用者。

