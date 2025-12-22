又一里程碑 慈濟藍毘尼園區上梁

也代替上人也讓佛陀誕生與成長之地 能脫貧 改善生活 於是新加坡與馬來西亞慈濟志工 長住當地三年 而且立下心願 要在尼泊爾落地生根 如今 佛陀誕生地尼泊爾藍毘尼，志工在今年1月11日舉行慈濟園區的動土典禮，並從四月底動工。未來這處園區，將融合靜思堂、學校、職訓中心與義診所等設施，目前各棟建築輪廓逐漸清晰。園區整體規畫結合慈善、醫療、教育與人文，為佛鄉勾勒出一個承載關懷與希望的未來樣貌。歷經約八個月的工程，12/20進行上梁。慈濟基金會副總執行長林靜憪，和新加坡、馬來西亞、台灣及當地志工齊聚一堂，以簡單而不失莊嚴的方式，見證建築結構到位。

海外志工加上尼泊爾本地志工，在慈濟LOGO的花圃外，圍成圈繞佛繞法，準備迎接慈濟藍毘尼園區的上梁

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「明年的四月分 我們要完成啟用，那未來要進到這個園區，就可以說 法去洗滌他的心靈，將愛送出去 將菩薩引回來，大家共同來推動。」

人字形的鋼梁，在吊車吊起前，志工們紛紛在上面簽名，見證這歷史性的一刻

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「我想的是上人就站在前面，他說你幫我簽(名)，代表師徒之間的約定 是一直，永遠都在 就在頂梁的頂梁，核心的地方 就代表上人永遠都在，他永遠都跟這個園區，一直一直存在。」

幾年下來，星馬團隊不辭辛勞地往返，甚至駐守在當地，上梁的此刻，他們內心最是澎湃

新加坡慈濟副執行長 邱建義：「當這個靜思堂成形的時候，我願意就是在這一個(心靈的家)，可以延續整個靜思堂的慧命，法脈宗門 如何去往下走，我想這個就是弟子的使命。」

慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民：「慈濟能夠在佛陀的誕生地，有這樣子的一個家，我們更感恩說 看到本地的菩薩，從地湧出 也很樂意地要來，承擔這個家 我們更要陪伴他們，守住我們的靜思家風。」

新加坡慈濟執行長 劉瑞士：「上人要做的事 我們身為弟子的，全力以赴 我們很快地就看到，這個正法的殿堂 就在尼泊爾，佛陀的故鄉聳立起來。」

上梁儀式圓滿後，慈濟基金會副總執行長也代表上人，送給每個人福慧紅包，在地志工也許下大願

尼泊爾慈濟志工 禮希克：「 正如大家所知，上人非常疼愛尼泊爾，是因為這裡是佛陀的誕生地，我們(本地人)(未來)要從這裡，開始去幫助社區。」

