又一間家樂福熄燈！「1門市」宣布只營業到12/15 歇業原因曝光

生活中心／朱祖儀報導

又有一間家樂福熄燈！先前新竹縣營業28年的家樂福竹北店才宣布熄燈，沒想到同樣在竹北市的「勝利二店」，也在門口貼出結束營業的公告，透露將在12月15日歇業。當地人都感到相當惋惜，表示「家樂福撐著點啊！」

有網友在臉書「竹北人有事嗎」發文表示，繼家樂福竹北店熄燈之後，家樂福超市勝利二店也將在12月15日結束營業，感嘆「家樂福是怎麼了？」

從原PO分享的照片也看到，店家門口貼了結束營業的公告表示，感謝顧客對於家樂福超市竹北勝利二店的支持與愛護，但因為租約到期，最後營業時間為12月15日，之後可至竹北成功店或家樂福線上購物。

家樂福超市勝利二店因租約到期將熄燈。（圖／翻攝自Google Map）

不少當地人哀號，「竹北人真的沒想到連個大賣場都沒有了，怎會到這種地步」、「喔不…我們家其實很常去家樂福耶」、「我家附近的3家家樂福超市都倒光了，在竹北藥局的數量快超過超市了」、「竹北沒家樂福，好難買東西」、「第4家關門，今年竹北已經關掉3家家樂福了，哭哭。」

也有網友分析，「這個地方都停滿去遠百的機車，要騎車去買都沒有位子」、「家樂福勝利店的東西真的不太多」、「這個點附近300公尺就是全聯，附近大樓住戶大多是離全聯比較近，然後它的店門口全部被遠百客戶機車停的亂七八糟的，整個門面就是一個亂，店面又比全聯小很多，大家肯定都是往全聯跑。」

