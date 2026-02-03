又一間10年店家樂福要掰 業者揭「月底熄燈」原因

家樂福台中大墩店將營業至115年2月28日。（圖／翻攝自Google Maps）





經營10年的家樂福台中大墩店近日傳出將歇業的消息。業者表示，因租約到期，大墩店將營業至115年2月28日。消息曝光後，引發不少熟客不捨，紛紛留言表達感慨。據了解，家樂福過去也有多家門市因租約到期或營運策略調整而歇業。

家樂福大墩店將歇業

家樂福台中大墩店昨（2）日在官方臉書發文表示：「親愛的顧客您好：感謝您一直以來對於家樂福大墩店的支持與愛護，因租約到期，大墩店將營業至115年2月28日（週六）晚上22：00。」公告中也提到，為保障每位顧客的權益，後續可至週邊其他分店購物，包括文心店、青海店，以及大墩11店、南屯黎明店等超市門市，或透過家樂福線上購物平台持續使用相關服務。

家樂福台中大墩店同時向顧客表達感謝，表示：「您滿意的笑容及對工作人員服務的肯定，我們感恩在心，謝謝您一直以來的陪伴！」

消息曝光後，網友們紛紛留言表達不捨，表示：「不要結束啊啊啊啊！我很常去欸」、「很捨不得，去年帶小班的女兒參加家樂福小小店員時，所有人員大哥哥大姐姐都很用心對待小孩子們，真的很謝謝你們」、「我的青春」、「哀傷，30年的回憶沒了」，可見大墩店在當地具有深厚的人情與生活記憶。

事實上，家樂福過去也傳出多家門市歇業，像是位於台北市經營17年的家樂福北投店，去年10月宣布熄燈；家樂福嘉義北門店也於去年9月22日走入歷史；而經營28年的新竹竹北店則於去年10月31日熄燈。

歇業的門市多半因租約到期或整體營運策略調整。而這波家樂福歇業潮尚未停歇，現在已燒到了台中大墩店，也讓許多熟客感到惋惜與不捨。

