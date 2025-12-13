又「1老字號書店」要熄燈！老闆經營40年準備退休 清倉拍賣7折起

記者柯美儀／台北報導

政大老字號「今日書局」陪伴學子40年，即將熄燈。（圖／取自木柵地方社團）

政大老字號「今日書局」陪伴學子40年，將於12月31日結束營業，消息曝光引發許多學生、在地居民不捨。業者表示，歇業主因是老闆規劃退休、無人接班，並非租金或生意因素。

「今日書局」長期以來不僅是學生購書、買文具的據點，也成為政大校園的一部分，留下許多人的青春回憶。沒想到店家近日無預警宣布將在今年底熄燈，並在門口掛上「結束營業，清倉大拍賣7折起」的紅布條。將正式告別陪伴40年的校園歲月。

今日書局將在今年底結束營業。（圖／取自木柵社團臉書）

消息一出震驚不少政大校友與在地居民，紛紛表示「太難過了，老闆人很好，可惜了」、「不行，之後要去哪裡臨時買文具」、「什麼意思我超震驚⋯這個書局從我上大學就一直陪伴我的」、「看著自己進來政大時覺得『它就一直在那裡』的店消失，有種莫名的淒涼」。

《三立新聞網》記者致電今日書局，業者表示，決定關門並非因租金上漲或生意不佳，而是老闆規劃退休，加上無人接班，才萌生歇業念頭。

