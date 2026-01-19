又1名中配被廢止居留！「關關」拍片狂喊統一遭檢舉

政治中心／楊佩怡報導

在2025年期間，數位知名的中配網路紅人或人士，因為公開發表支持「武統」或相關統戰言論，引發了強烈的社會爭議，導致台灣政府採取法律行動。繼中配亞亞、恩綺、小微、錢麗後，近日又一名中配「關關」遭移民署廢止其居留許可，而關關本人也在抖音拍片證實此消息。





又1名中配被開鍘！「關關」拍片狂喊統一遭廢止居留…離台前還嗆劉世芳

中配「關關」改名為「小辣椒」後，持續活耀抖音，並發布多個支持統一的言論。（圖／翻攝自抖音@ 小辣椒helin 嫁台離異單親媽媽）

根據《自由時報》報導，中配「關關」從中國廣東嫁來台灣，現已和台灣老公離婚。過去曾在抖音上傳各種支持統一的言論，包括「遲早紅旗插滿台灣」、「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」等，遭到不少台灣網友檢舉。遭檢舉後，竟悄悄刪除爭議影片，並將帳號名稱改為「小辣椒」，但還是被網友發現視同一人。

又1名中配被開鍘！「關關」拍片狂喊統一遭廢止居留…離台前還嗆劉世芳

中配關關（右圖）被取消居留權後，立刻拍片痛批內政部長劉世芳是「台獨頑固份子」。（圖／翻攝自抖音@ 小辣椒helin 嫁台離異單親媽媽）

改名為「小辣椒」後，她持續活耀於抖音平台，2025年更是到馬場町紀念公園拍片，追悼吳石、朱楓等叛國共諜；還曾在馬場町紀念公園與國民黨主席鄭麗文拍過照，當時關關在影片中透露，「一直追著她喊麗文姐，她好像有聽到，停下來跟我們合照了！」。近期遭到移民署廢止居留後，她又回到馬場町拍片嗆聲內政部長劉世芳、高檢署陳檢察官是「台獨頑固份子」，甚至在影片說道，「希望不久的將來，台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。

又1名中配被開鍘！「關關」拍片狂喊統一遭廢止居留…離台前還嗆劉世芳

中配關關在影片中狂喊「希望早日統一」、「台灣解放」。（圖／翻攝自抖音@ 小辣椒helin 嫁台離異單親媽媽）

據報導指出，知情官員明確表示，政府歡迎交流但底線不容挑戰。若中配言論涉及支持武力犯台、主張消滅中華民國，或有矮化國家主權之事實，皆與當初申請來台居住的目的完全不同，官員直言：「讓你能夠來台居住，怎麼反過來要傷害這邊的人」。

又1名中配被開鍘！「關關」拍片狂喊統一遭廢止居留…離台前還嗆劉世芳

中配關關（左圖右）曾在馬場町紀念公園與國民黨主席鄭麗文（左圖左）合影。（圖／翻攝自抖音@ 小辣椒helin 嫁台離異單親媽媽）

針對該名中配逾越言論自由尺度、主張要消滅中華民國，官員認為既然該中配不認同台灣，不願意與台灣人民安居樂業，就取消居留許可，「讓你回去中國大陸」。官員更強烈呼籲中配朋友在台灣生活，不要有違法之舉，因只要認定有危害國家安全，或有危害社會安定之虞，無論是否已取得定居、居留資格，政府都會依法註銷身分或取消居留權。

