又TACO了？美控中國「傾銷」成熟晶片 反制關稅竟至「這時」才實施

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普政府23日表示，將對中國進口半導體加徵關稅。他批評北京「不合理」地追求晶片產業主導地位，但對中國的晶片反制措施，將延後至2027年6月才實施，且新稅率正式上路前，將至少提前30天公布。

又又又TACO？路透社報導，美國貿易代表署這項提升中國晶片關稅的決定，源於依據「301條款」進行、歷時一年的不公平貿易調查。

官方認定，中國針對成熟製程的「傳統晶片」出口，對美國商業造成負擔或限制，因此必須採取行動，但不會馬上實施，而是大幅推遲至快後（2027）年6月才會實施，而且在正式上路前，將提早至少30天公告週知。

至於美國延後對中國晶片課徵關稅的原因，在於中國近期對稀土出口設下限制，必須經過官方審核才准出口。

目前華府正與北京協商，希望中方放寬限制，同時也推遲原訂對「黑名單」中國企業實施出口限制的相關規定；同時，美國也正檢討是否允許輝達（Nvidia）向中國出口高階人工智慧晶片。

另一方面，美國政府仍在依據「232條款」國安調查，評估是否對包括中國在內的全球晶片進口加徵更廣泛的關稅，此舉可能波及中國、台灣半導體產業；但美方官員私下透露，短期內「不一定」實施。

不過即使川普已經推遲了晶片關稅至2027年，但中國駐美大使館仍批評，美方將貿易問題「政治化、工具化與武器化」，恐破壞全球產業與供應鏈，強調將採取必要措施維護中方權益。

作為對比，屢遭川普抨擊、嘲諷的前總統拜登，任期最後幾天宣布對中國半導體加徵50%關稅，2025年1月1日正式上路實施。

