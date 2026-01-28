又TACO 川普鬆口與韓解決關稅

美國總統川普不滿韓國國會遲遲未通過美韓貿易協定，26日剛在社群平台揚言調高韓國關稅從15％升至25％，不到1天就臨陣退縮（TACO），27日態度放緩表示，美國和韓國將會一起「找到解決方案」，為與韓方展開對話留下空間。此外，美國貿易代表葛里爾表示，雙方已經通過電話，韓國貿易官員將於本周訪問華盛頓，就相關議題進行討論。

川普再度揚言拿關稅揮刀，韓國股市未受衝擊，28日持續上漲，再創歷史新高。韓國綜合股價指數（KOSPI）昨日收盤上漲1.69％，主要受人工智慧和機器人技術產業的蓬勃發展推動，截至28日，韓國股票市值達到3.25兆美元，超越德國的3.22兆美元，成為全球第十大股市，僅次於排名第九的台灣。

綜合《路透》與《朝鮮日報》報導，川普離開白宮前往愛荷華州被問及韓國關稅問題，他回應：「我們會和韓國想辦法解決的。」但沒有詳細說明。此外，葛里爾受訪時表示，美國將韓國關稅稅率從25％降至15％，換取首爾承諾在美國投資3500億美元，允許更多美國汽車進入韓國，並取消一些非關稅壁壘，「但與此同時，他們卻未能通過法案來進行投資，僅提出關於數位服務的新法案。」

葛里爾告訴《福斯新聞》頻道，美國對韓國沒有任何敵意，但首爾未能履行在農業、工業和數位服務方面的承諾。他指出，2020年美韓貿易逆差為250億美元，但在前總統拜登執政期間，美國對韓國的貿易逆差膨脹至650億美元，這種情況「不可持續，必須改變」。

有分析稱，韓國國會去年底通過《情報通信網法》修正案，打擊AI深偽（Deepfake）廣告等虛假資訊。韓國金融監理院1月1日宣布，針對電子商務平台等大型流通平台，制定更完整的監督體系，在美國政界受到批評。

根據《韓聯社》，川普宣布上調關稅後，韓國政府隨即採取應對措施。外交部長趙顯28日表示，在川普誓言提高關稅後，首爾方面已與美國國務院聯繫。正在加拿大訪問的產業通商部長金正官將在結束訪加行程之後赴美，與美國商務部長盧特尼克就相關事宜進行討論。通商交涉本部長呂翰九也將訪美，與葛里爾進行協商。

韓美去年11月簽署合作備忘錄（MOU），韓方同月將貿易法案提交至國會，國會預計2月召開會議對相關法案進行投票表決。目前有5項旨在落實投資的法案正在審議，卻沒想到，川普先發制人。