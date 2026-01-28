又TACO 川普鬆口與韓解決關稅
美國總統川普不滿韓國國會遲遲未通過美韓貿易協定，26日剛在社群平台揚言調高韓國關稅從15％升至25％，不到1天就臨陣退縮（TACO），27日態度放緩表示，美國和韓國將會一起「找到解決方案」，為與韓方展開對話留下空間。此外，美國貿易代表葛里爾表示，雙方已經通過電話，韓國貿易官員將於本周訪問華盛頓，就相關議題進行討論。
川普再度揚言拿關稅揮刀，韓國股市未受衝擊，28日持續上漲，再創歷史新高。韓國綜合股價指數（KOSPI）昨日收盤上漲1.69％，主要受人工智慧和機器人技術產業的蓬勃發展推動，截至28日，韓國股票市值達到3.25兆美元，超越德國的3.22兆美元，成為全球第十大股市，僅次於排名第九的台灣。
綜合《路透》與《朝鮮日報》報導，川普離開白宮前往愛荷華州被問及韓國關稅問題，他回應：「我們會和韓國想辦法解決的。」但沒有詳細說明。此外，葛里爾受訪時表示，美國將韓國關稅稅率從25％降至15％，換取首爾承諾在美國投資3500億美元，允許更多美國汽車進入韓國，並取消一些非關稅壁壘，「但與此同時，他們卻未能通過法案來進行投資，僅提出關於數位服務的新法案。」
葛里爾告訴《福斯新聞》頻道，美國對韓國沒有任何敵意，但首爾未能履行在農業、工業和數位服務方面的承諾。他指出，2020年美韓貿易逆差為250億美元，但在前總統拜登執政期間，美國對韓國的貿易逆差膨脹至650億美元，這種情況「不可持續，必須改變」。
有分析稱，韓國國會去年底通過《情報通信網法》修正案，打擊AI深偽（Deepfake）廣告等虛假資訊。韓國金融監理院1月1日宣布，針對電子商務平台等大型流通平台，制定更完整的監督體系，在美國政界受到批評。
根據《韓聯社》，川普宣布上調關稅後，韓國政府隨即採取應對措施。外交部長趙顯28日表示，在川普誓言提高關稅後，首爾方面已與美國國務院聯繫。正在加拿大訪問的產業通商部長金正官將在結束訪加行程之後赴美，與美國商務部長盧特尼克就相關事宜進行討論。通商交涉本部長呂翰九也將訪美，與葛里爾進行協商。
韓美去年11月簽署合作備忘錄（MOU），韓方同月將貿易法案提交至國會，國會預計2月召開會議對相關法案進行投票表決。目前有5項旨在落實投資的法案正在審議，卻沒想到，川普先發制人。
其他人也在看
關稅玩兩面手法？川普：與南韓共尋解方 美貿易代表再批「不守承諾」
據南韓媒體今天（1/28）報導，美國總統川普（Donald Trump）26日（美國時間）無預警宣布，將南韓汽車等品項的關稅上調至25%，川普27日在白宮接受採訪時，卻說「將與南韓共尋解方」，態度似乎有所緩和，不過，就在同一天，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）再度批評「南韓沒有遵守承諾」，因此美方也無法繼續遵守。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普揚言關稅調回25% 韓官員緊急訪美溝通
MoneyDJ新聞 2026-01-29 11:39:13 李彥瑾 發佈美韓貿易協議在韓國國會持續卡關，引發美國總統川普不滿，揚言要把韓國關稅調回25%。對此，韓國產業通商資源部部長Kim Jung‑kwan於29日啟程前往華府，與美方展開高層會談，期望透過溝通化解分歧，避免關稅措施生效。 路透社等外媒報導，Kim此行率團訪美，將會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），討論韓國國會審議延宕所引發的意見分歧。韓國政府強調，將向美方說明國會立法進度，並重申首爾履行投資承諾的決心。 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前受訪時指出，在韓國國會尚未核准貿易協議前，該協議不具完整法律效力，必須通過立法程序才能生效。 川普26日在Truth Social發文痛批，美韓去年7月已達成貿易協議，但韓國國會審議進度一直拖拖拉拉，導致協議至今未能落實，因此決定將韓國汽車、木材、藥品等產品關稅，由15%調回25%。 不過，川普並未說明25%稅率的具體生效時間，後續是否仍有協商空間有待觀察。 （圖片來源：shutterstock） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬Moneydj理財網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
《國際經濟》川普改口「美韓正尋求方案」 25％ 關稅威脅驚現轉折
【時報-台北電】美國總統川普26日突然宣布，由於韓國國會未履行他去年與韓國總統達成的協議，將對韓國的進口商品關稅提高至 25％，令韓國連忙緊急回應，但相隔一日，川普又表示，美國與韓國將會制定出解決方案。 川普27日離開白宮前往愛荷華州發表演說時對記者表示：「我們會與韓國商討出一個辦法。」但他並未具體說明細節。 美國首席貿易談判代表葛里爾（Jamieson Greer）指出，美方原本已將韓商品的關稅稅率從25％調降至15％，以換取首爾當局的承諾在美國投資3,500億美元，允許更多美國汽車進入韓國市場，並且消除部分非關稅壁壘。 然而，葛里爾在福斯商業網受訪時表示：「但與此同時，他們卻未能通過相關法案來執行這筆投資。」他提到，韓國也未能履行在農業、工業及數位服務方面的承諾。 川普揚言要調升關稅的消息立即震驚首爾官員，他們表示對此感到相當意外，並正緊急擬定對策，以避免對該國出口導向型的經濟造成衝擊。 葛里爾表示，在上一屆拜登政府期間，美國對韓國的貿易逆差已激增至650億美元。他強調這種情況「不可持續，必須改變」。(新聞來源：工商即時 陳怡均)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
懷疑川普玩假的！北京「以逸待勞」戰略真相 等美國崩壞
美國總統川普有望於4月訪問中國大陸，與大陸國家主席習近平會面。在此之前，即使川普在全球多個地區「張牙舞爪」，引發新一輪地緣政治風暴，但美中貿易衝突惡化機率低，分析人士認為，「絕不要在對手犯錯時打斷他」似乎已成為北京目前的指導原則。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／政府讓步？美「邊境沙皇」：已下令擬定移民官員人數削減計畫
美國聯邦幹員本月在明尼蘇達州大城明尼阿波利斯強勢執法追捕移民，過程中槍殺2名美國公民，造成輿論憤慨。被美國總統川普緊急調至明尼阿波利斯坐鎮的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）29日表示，他正努力減少當地的執法官員人數。太報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
不是年底？美駐中大使：川普邀習近平8月至9月訪美
美國總統川普多次表示自己將在4月訪問中國，並與中國國家主席習近平再度碰面。美國駐中大使龐德偉昨日（1/27）透露，習近平已邀請川普4月訪中，川普則回邀習近平於8月至9月間訪美，並指美中在多個領域的互動已有所改善。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
立院過完年就開工 2／24開議 3／3卓榮泰報告台美關稅
近期台美關稅談判達成共識，並簽署備忘錄（MOU），台灣對等關稅降至15％且不疊加，與日、韓取得公平競爭的地位。不過在野黨認為許多資訊相當不明，因此在立院提案要求行政院長針對台美貿易與關稅協議進行專案報告。28日立法院長韓國瑜召集協商，會中達成共識，過完年立法院立刻開工，訂於24日開議，當天進行行政院長施政報告。針對「台美關稅協議」的專案報告，定於3月3日（週一）邀請行政院長率相關部會首長進行專案報告並備質詢。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
市場押寶美「選舉行情」川普料催動經濟拚固樁 但代價隱現
隨著美國臨近期中選舉，投資人普遍預期美國總統川普將推行一系列旨在刺激經濟、提振選情的政策，但也引發市場對通膨復燃、聯準會...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普「祭韓25%重稅」！他：對台恐有「2衝擊」
政治中心／李筱舲報導美國總統川普於27日凌晨無預警宣布，將南韓出口至美國的汽車及藥品關稅，從原定的15%調高至25%。此舉不僅重擊青瓦台，亦引起台灣政壇高度關注。曾任台積電工程師的議員曾獻瑩坦言，川普此舉對台灣等盟友有「殺雞儆猴」的意味，並點出台灣後續可能面臨的兩大衝擊。民視 ・ 1 天前 ・ 5則留言
市場靜待聯準會利率決策 歐股收低金價再創新高
（中央社倫敦28日綜合外電報導）市場靜待聯準會利率決策，金價因投資人避險情緒再創新高，反映經濟前景不確定性，美元在本週大幅下挫後止跌，歐元及英鎊對美元走強，衝擊歐洲跨國企業獲利前景，歐洲主要股市今天收低。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
股價指數及股票期貨贏家專欄－美科技、傳產股 走勢分歧
目前美股的科技和傳產類股的走勢分歧，在人工智慧（AI）浪潮與記憶體產業利多的強力推升下，標普500指數近期再度改寫歷史新高，那斯達克指數亦展現強勁追價動能，反映市場對成長股的胃納依然旺盛。然而，這股樂觀情緒並未全面擴散，道瓊指數因權重股聯合健康崩跌近20％而承壓，顯示傳產與醫療板塊在政策高度不確定下顯得格外脆弱。本周市場的命脈將繫於「科技七巨頭」的財報秀，包含Meta、微軟、特斯拉及蘋果都將接力登場。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈財報〉Meta營收財測驚艷、大幅提高2026年AI支出 盤後一度漲11%
Meta(META-US)第 4 季營收、EPS 超越市場預期，本季 (第 1 季) 財測也優於市場所料，顯示亮麗的線上廣告正在支應龐大開銷，周三 (28 日) 盤後股價一度大漲逾 11%。Meta 也宣布，為了大力發展人工智慧(AI)，全年資本支出將提高 73%。 Q1 財鉅亨網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
【美股盤後】互有漲跌
（中央社台北2026年1月29日電）美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數今天收盤互有漲跌，標普一度站上7000點創新高。道瓊工業指數上揚12.19點或0.02%，收49015.60點。標準普爾500指數下跌0.57點或0.01%，收6978.03點。那斯達克指數揚升40.35點或0.17%，收23857.45點。費城半導體指數上漲189.56點或2.34%，收8306.74點。中央社財經 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方
美國總統川普26日在真實社群發文，把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率調高。外界一度揣測，此舉可能與韓方因素...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美韓關稅觸礁 傳與酷澎有關
美國總統川普26日突然宣布，要將韓國商品的關稅稅率調升回25％，激起韓國政界火速回應。川普指責韓國國會並未批准、實施美韓貿易協定內容，不過《華爾街日報》27日披露，這場突如其來的風暴其實與酷澎有關。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯準會利率按兵不動符預期 美股收盤互有漲跌
（中央社紐約28日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數今天收盤互有漲跌，標普一度站上7000點創新高。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
匯率期貨趨勢專欄－日圓、英鎊 可能再升值
美元今年1月以來明顯走弱，原因包括市場對聯準會獨立性的疑慮，以及美國總統川普在貿易與地緣政治上的政策決策。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
守護鮪魚極鮮時刻！從海洋到餐桌，政澄水產讓「台灣鱻味」登上國際舞台
從海洋到餐桌，一片鮪魚生魚片的背後，是超過一甲子傳承的專業與執著。政澄水產股份有限公司總經理洪慧惠帶領大家深入了解台灣水產產業的靈魂核心。身為屏東小琉球人的洪慧惠從小看著家族出海捕魚，她總有一個想法：「為什麼我們捕的鮪魚都要賣去國外？台灣人也該吃到自己海域的味道。」她提到，外銷日本的鮪魚生魚片，每3遠見雜誌 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
交易式談判！美對韓關稅升至25% 川普：會找到解決辦法
美國總統川普當地時間27日表示，美國將與南韓共同研擬解決方案，此發言距離他宣布對南韓進口商品關稅調升至25%僅相隔一天。川普當天離開白宮前往愛荷華州發表演說時向記者表示「我們會與南韓找到解決辦法」，但未進一步說明細節。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輝達增資33億建台總部
投審會28日核准重大投資案件共七件，包括美國NVIDIA母公司以33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司的增資股份。經濟部投審司表示，該資金用途，是為將在北士科T17、T18設立的輝達台灣總部。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言