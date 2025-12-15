及早掌握胎兒健康 國健署補助產前遺傳診斷最高8,500元

依據內政部統計，國內每3位準媽媽就有1位超過34歲，已經是高齡孕婦，為了降低高齡孕產風險，國民健康署呼籲民眾，女性在25到35歲，男性在40歲之前，都是黃金生育期，民眾要及早適齡規劃生育，另外，為了讓準爸媽掌握胎兒健康，國健署也提供產前遺傳診斷，目前除補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對34歲以上、有相關遺傳風險的孕婦，補助羊膜穿刺費用每案最高5,000元，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，額外再補助採檢費用3,500元，每案補助最高可達8,500元，呼籲孕婦多利用。

國健署統計，截至今年(114年)10月底止，高危險群孕婦利用政府補助產前遺傳診斷共計2萬1,079案，經產前遺傳診斷發現有異常情形者共712案，而在所有接受補助的高危險群孕婦當中，有1萬9,004案，約9成是34歲以上懷孕婦女，其中經產前遺傳診斷發現有異常情形者共554案，異常率約2.9%。

國健署提醒有生育計畫的夫妻需重視「適齡生育」，也可善用政府補助的產前檢查及產前遺傳診斷檢查，只要34歲以上，本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常的危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，都可獲得補助。

國健署提醒，若有生育計畫的夫妻對於遺傳生育有任何疑慮，全臺設有14家經國民健康署審查通過的「遺傳諮詢中心」，提供包括孕前及產前諮詢、臨床遺傳諮詢門診等服務，在民眾懷孕過程中討論最合適的醫療方案，及早掌握寶寶的健康狀況。