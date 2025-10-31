及早搶救軟骨逆轉膝關節退化！ 軟骨重建可望恢復膝力





【NOW健康 楊芷晴／高雄報導】膝關節所承載的負荷量是體重的數倍，體重過重或老化都會加速膝蓋軟骨的磨耗；此外，創傷性關節炎也可能造成軟骨破壞的嚴重後遺症，影響生活品質。骨科醫師評估，若膝關節尚未過度變形，且保守治療（如藥物、復健）無效時，建議可考慮膝關節鏡軟骨重建手術。此手術能及早搶救軟骨，逆轉膝關節退化，避免最終必須置換人工關節的命運。



哪些族群適合選擇膝關節鏡軟骨重建手術？ 臨床上常見兩類患者



重仁骨科醫院院長梁峻銘醫師指出，膝關節鏡軟骨重建手術是一種充滿技巧、精確且精緻化的術式。臨床上，有兩大類族群適合選擇此手術來治療膝關節的問題。

▸第一類： 退化型關節炎的分級介於第2至第3級之間、年齡未滿75歲、下肢往內彎或外翻應小於5度以內（如果是O型腿、X型腿就不適合），且身體質量指數（BMI）值小於32的患者。基本上透過軟骨重建手術，可達到延長膝關節使用的目標。



▸第二類： 是因車禍或外傷導致膝關節、小腿脛骨和大腿股骨斷裂受傷的創傷性關節炎，在急救創傷術後，可能導致慢性創傷性變化，若是30多歲的創傷病患，不到老年恐面臨人工關節置換，此時可以提早評估是否進行軟骨重建，找回膝關節的健康力。但如果是因免疫系統疾病引起的風溼性或乾癬性的關節炎，就不適合進行軟骨重建手術。



梁峻銘醫師表示，傳統軟骨重建手術是在軟骨上方打洞，讓幹細胞流出進入受損區域促進軟骨生長，但成效有限。台灣目前做的膝關節鏡軟骨重建手術是透過2個微創傷口，以內視鏡深入，將沒有承受重量的軟骨剝離摘取出，用特殊酵素和離心方式萃取出自體軟骨的幹細胞，經過3至6個月時間培養生長，最後將其置放在體內，重新種植到軟骨破損部位，能針對病灶精準治療。手術過程包括內視鏡探查、清理和種植載體，約1小時即可完成，翌日可下床。因為是自體軟骨移植，不會產生排斥反應，相對安全。



膝關節軟骨重建新希望！ 醫揭自體軟骨移植重建術成功率逾9成



梁峻銘醫師不諱言，一次性自體軟骨移植重建的專精手術可說是台灣的驕傲，對患者來說也是一大福音。至於另外一種軟骨重建術式，則是在破損的軟骨上打洞，將玻尿酸墊片置其上方，捕捉溢出的幹細胞。此重建術是在受損的軟骨區域進行骨髓刺激（在骨面打小孔），讓身體自然產生的修復因子與血液滲出。再在表面放置玻尿酸墊片作為保護與生物支撐環境，協助形成新的修復性軟骨組織，以改善軟骨缺損帶來的不適，此手術方式在歐洲較為常見。



梁峻銘醫師分析，多數退化性關節炎的患者以內側關節破損居多，創傷性關節炎則須視受損部位及嚴重程度而定，在進行軟骨重建手術前，會先藉由X光評估膝關節彎曲和壓縮角度是否過大，再透過核磁共振來確定是否為軟骨破損導致的疼痛，年齡75歲以內，無自體免疫疾病等，來評估是否適合介入此手術。



原則上，如果蹲下來會疼痛、上下樓梯卡卡不適、日常走路感到疼痛，也會綜合評估患者本身的疼痛感受，假設患者抱怨走路疼痛的疼痛指數已超過10分之6，也是納入手術考量的重要評估之一。



但如果退化性關節炎的分期在第3期後段到第4期的末期階段，基本上無法進行軟骨重建手術。梁峻銘醫師舉例，一名52歲的創傷性關節炎患者半年前來看診，當時屬於第3期前期，可望藉由軟骨重建改善，考慮近半年再回診，病灶已進展到第3期後期，再加上體重仍在100公斤左右，此時只能建議考慮半人工關節手術來治療。



梁峻銘醫師說明， 目前台灣執行膝關節自體軟骨移植已累積約2千多例，統計成功率高達9成以上，前提是必須符合適合手術的條件才能進行。 術後半年持續追蹤軟骨再生狀態，會透過影像輔助觀察膝關節彎曲度是否趨向正常，合併患者本身疼痛減緩的舒服感受，多數患者會描述活動從初期受限，逐漸變得靈活順暢，疼痛指數甚至降至1或2，代表軟骨順利生長，實際生活品質也因此獲得大幅改善。



膝關節軟骨重建術後復原關鍵 術前肌力訓練與術後飲食是重點



梁峻銘醫師進一步強調，膝關節軟骨重建術後須進行復健計畫，術後初期1個半月至2個月須戴關節支架幫助軟骨順利生長，每週逐漸增加活動度，如第1週活動30度，接下來每週增加15到20度，避免開刀後關節僵化，也才能早日脫離支架輔助；中後期主要必須加強肌耐力提升，如股四頭肌的訓練，有助於加快復原速度。



梁峻銘醫師特別提到，術前的1個月到術後3個月，是影響術後復原、軟骨新生的重點期。若要避免術後肌力退化，術前介入肌力訓練具有關鍵影響。建議患者術前在症狀能承受範圍內加強肌力訓練，強健肌肉預防退化，形同術前先儲備好戰備能力，以便術後能順利下床，輕鬆走過復原期。



另外，梁峻銘醫師也分享日前從羅馬參加關節醫學研討會返台的心得， 國外目前最新的觀念認為開完刀後應積極補充胺基酸、控制水腫，以及阻止腸道菌可能導致身體慢性發炎反應。



梁峻銘醫師在2018年進修功能醫學時，就了解到「吃錯誤的東西，會造成身體不正常的發炎反應」。此次國外交流更發現，吃錯食物也會拖慢或影響術後復原速度。因此也積極將這些觀念納入患者術後的修復計畫之中，建議術後應避免食用會導致過敏或身體發炎的食物。



不過，由於每位患者的過敏原以及引發身體發炎反應的食物不同，若能確知過敏原禁食，或者可透過抽血檢測結果，避開這些致敏或引起發炎的食物，使身體減少發炎反應，更有益於軟骨順利生長。梁峻銘醫師認為，促進患者健康是醫師的責任，外科醫師不是只有開刀，在外科治療的前後，都必須告知患者應注意的環節。



因應膝關節軟骨重建手術價格不斐，術前須多方審慎評估再執行。梁峻銘醫師提醒，「減重」不僅能降低膝蓋承受的力量，也能提高軟骨重建手術的成功率，平日若要進行深蹲、重訓，建議經過專業健身教練指導，或專業物理治療師協助，以保護軟骨不受到傷害。



值得提醒的是，膝關節鏡軟骨重建雖不是萬靈丹，卻是介於保守與人工關節間的關鍵選擇。把握適應症，結合精準術式、自律減重、術前肌力與術後循序復健，並與專科團隊密切追蹤，依回饋調整訓練強度。再配合營養與發炎管理，多數人可減痛、延緩退化、延後置換時機，重新邁出穩定自信的步伐。



# 首圖來源／重仁骨科醫院提供



