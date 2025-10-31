及早搶救軟骨逆轉膝關節退化！ 軟骨重建可望恢復膝力
【NOW健康 楊芷晴／高雄報導】膝關節所承載的負荷量是體重的數倍，體重過重或老化都會加速膝蓋軟骨的磨耗；此外，創傷性關節炎也可能造成軟骨破壞的嚴重後遺症，影響生活品質。骨科醫師評估，若膝關節尚未過度變形，且保守治療（如藥物、復健）無效時，建議可考慮膝關節鏡軟骨重建手術。此手術能及早搶救軟骨，逆轉膝關節退化，避免最終必須置換人工關節的命運。
哪些族群適合選擇膝關節鏡軟骨重建手術？ 臨床上常見兩類患者
重仁骨科醫院院長梁峻銘醫師指出，膝關節鏡軟骨重建手術是一種充滿技巧、精確且精緻化的術式。臨床上，有兩大類族群適合選擇此手術來治療膝關節的問題。
▸第一類：退化型關節炎的分級介於第2至第3級之間、年齡未滿75歲、下肢往內彎或外翻應小於5度以內（如果是O型腿、X型腿就不適合），且身體質量指數（BMI）值小於32的患者。基本上透過軟骨重建手術，可達到延長膝關節使用的目標。
▸第二類：是因車禍或外傷導致膝關節、小腿脛骨和大腿股骨斷裂受傷的創傷性關節炎，在急救創傷術後，可能導致慢性創傷性變化，若是30多歲的創傷病患，不到老年恐面臨人工關節置換，此時可以提早評估是否進行軟骨重建，找回膝關節的健康力。但如果是因免疫系統疾病引起的風溼性或乾癬性的關節炎，就不適合進行軟骨重建手術。
梁峻銘醫師表示，傳統軟骨重建手術是在軟骨上方打洞，讓幹細胞流出進入受損區域促進軟骨生長，但成效有限。台灣目前做的膝關節鏡軟骨重建手術是透過2個微創傷口，以內視鏡深入，將沒有承受重量的軟骨剝離摘取出，用特殊酵素和離心方式萃取出自體軟骨的幹細胞，經過3至6個月時間培養生長，最後將其置放在體內，重新種植到軟骨破損部位，能針對病灶精準治療。手術過程包括內視鏡探查、清理和種植載體，約1小時即可完成，翌日可下床。因為是自體軟骨移植，不會產生排斥反應，相對安全。
膝關節軟骨重建新希望！ 醫揭自體軟骨移植重建術成功率逾9成
梁峻銘醫師不諱言，一次性自體軟骨移植重建的專精手術可說是台灣的驕傲，對患者來說也是一大福音。至於另外一種軟骨重建術式，則是在破損的軟骨上打洞，將玻尿酸墊片置其上方，捕捉溢出的幹細胞。此重建術是在受損的軟骨區域進行骨髓刺激（在骨面打小孔），讓身體自然產生的修復因子與血液滲出。再在表面放置玻尿酸墊片作為保護與生物支撐環境，協助形成新的修復性軟骨組織，以改善軟骨缺損帶來的不適，此手術方式在歐洲較為常見。
梁峻銘醫師分析，多數退化性關節炎的患者以內側關節破損居多，創傷性關節炎則須視受損部位及嚴重程度而定，在進行軟骨重建手術前，會先藉由X光評估膝關節彎曲和壓縮角度是否過大，再透過核磁共振來確定是否為軟骨破損導致的疼痛，年齡75歲以內，無自體免疫疾病等，來評估是否適合介入此手術。
原則上，如果蹲下來會疼痛、上下樓梯卡卡不適、日常走路感到疼痛，也會綜合評估患者本身的疼痛感受，假設患者抱怨走路疼痛的疼痛指數已超過10分之6，也是納入手術考量的重要評估之一。
但如果退化性關節炎的分期在第3期後段到第4期的末期階段，基本上無法進行軟骨重建手術。梁峻銘醫師舉例，一名52歲的創傷性關節炎患者半年前來看診，當時屬於第3期前期，可望藉由軟骨重建改善，考慮近半年再回診，病灶已進展到第3期後期，再加上體重仍在100公斤左右，此時只能建議考慮半人工關節手術來治療。
梁峻銘醫師說明，目前台灣執行膝關節自體軟骨移植已累積約2千多例，統計成功率高達9成以上，前提是必須符合適合手術的條件才能進行。術後半年持續追蹤軟骨再生狀態，會透過影像輔助觀察膝關節彎曲度是否趨向正常，合併患者本身疼痛減緩的舒服感受，多數患者會描述活動從初期受限，逐漸變得靈活順暢，疼痛指數甚至降至1或2，代表軟骨順利生長，實際生活品質也因此獲得大幅改善。
膝關節軟骨重建術後復原關鍵 術前肌力訓練與術後飲食是重點
梁峻銘醫師進一步強調，膝關節軟骨重建術後須進行復健計畫，術後初期1個半月至2個月須戴關節支架幫助軟骨順利生長，每週逐漸增加活動度，如第1週活動30度，接下來每週增加15到20度，避免開刀後關節僵化，也才能早日脫離支架輔助；中後期主要必須加強肌耐力提升，如股四頭肌的訓練，有助於加快復原速度。
梁峻銘醫師特別提到，術前的1個月到術後3個月，是影響術後復原、軟骨新生的重點期。若要避免術後肌力退化，術前介入肌力訓練具有關鍵影響。建議患者術前在症狀能承受範圍內加強肌力訓練，強健肌肉預防退化，形同術前先儲備好戰備能力，以便術後能順利下床，輕鬆走過復原期。
另外，梁峻銘醫師也分享日前從羅馬參加關節醫學研討會返台的心得，國外目前最新的觀念認為開完刀後應積極補充胺基酸、控制水腫，以及阻止腸道菌可能導致身體慢性發炎反應。
梁峻銘醫師在2018年進修功能醫學時，就了解到「吃錯誤的東西，會造成身體不正常的發炎反應」。此次國外交流更發現，吃錯食物也會拖慢或影響術後復原速度。因此也積極將這些觀念納入患者術後的修復計畫之中，建議術後應避免食用會導致過敏或身體發炎的食物。
不過，由於每位患者的過敏原以及引發身體發炎反應的食物不同，若能確知過敏原禁食，或者可透過抽血檢測結果，避開這些致敏或引起發炎的食物，使身體減少發炎反應，更有益於軟骨順利生長。梁峻銘醫師認為，促進患者健康是醫師的責任，外科醫師不是只有開刀，在外科治療的前後，都必須告知患者應注意的環節。
因應膝關節軟骨重建手術價格不斐，術前須多方審慎評估再執行。梁峻銘醫師提醒，「減重」不僅能降低膝蓋承受的力量，也能提高軟骨重建手術的成功率，平日若要進行深蹲、重訓，建議經過專業健身教練指導，或專業物理治療師協助，以保護軟骨不受到傷害。
值得提醒的是，膝關節鏡軟骨重建雖不是萬靈丹，卻是介於保守與人工關節間的關鍵選擇。把握適應症，結合精準術式、自律減重、術前肌力與術後循序復健，並與專科團隊密切追蹤，依回饋調整訓練強度。再配合營養與發炎管理，多數人可減痛、延緩退化、延後置換時機，重新邁出穩定自信的步伐。
# 首圖來源／重仁骨科醫院提供
更多NOW健康報導
▸長輩走路踩空、不愛外出恐白內障警訊 別等過熟才開刀
▸1129講座》心悸胸痛別大意 當心瓣膜疾病與主動脈剝離
其他人也在看
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 2 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 17 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 2 小時前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
番茄每天吃1顆，降血壓、抗發炎、護攝護腺！「這樣吃」效果翻倍 醫大推
「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句老話，其實背後藏著真相！在營養師與心臟科醫師眼中，番茄絕對不是普通蔬果，而是幫助穩定血壓、抗發炎、減緩老化的重要食療幫手。炎炎夏日，正是吃番茄的好時機，一碗番茄沙拉或一杯冰番茄汁，不只能解渴消暑，更能為全身健康加上一道盾牌。 吃番茄 血壓更穩、發炎更少 根據《European Journal of Preventive Cardiology》在2024年的研究指出，在7056名高心血管風險長者中發現，每日攝取110克以上番茄者，其罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%。不只如此，血壓數值（特別是舒張壓）也有明顯下降，尤其對一級高血壓患者幫助顯著。此外，《Clinical Nutrition ESPEN》在2022年的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能顯著降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎問題，如肥胖、心血管病、胰島素阻抗等具有潛在益處。營養師媽媽曉晶的生活筆記總結，番茄不只是「補充維他命」，更是「降低發炎、守住血壓」的超級幫手！ 連泌尿科醫師也愛番茄？ 攝護腺保健的天然好幫手 番茄不只是「心臟科醫師的寶貝」，它也是許多泌尿科常春月刊 ・ 1 小時前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 19 小時前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 1 天前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 1 天前
麵包「先冷凍再烤」比較健康？專家給答案 這1種吃法照樣血糖飆、還會變胖
很少有食物能像麵包一樣讓人如此喜愛、甚至渴望——這個令人安心的主食，我們一次又一次地伸手去拿。可能你常看到有人聲稱，只要把麵包冷凍、烘烤，或先冷凍再烘烤，就能讓普通的一片麵包升級成「超健康版本」。對此，「delish」網站上一名營養師（也是一位看過不少飲食流行趨勢的麵包愛好者），用事實來澄清，幫大家切開這些鬆散的謠言。先來看看冷凍或烘烤麵包時，實際上會發生什麼事。這些方法真有傳說中的效果，還是只是一半真一半假呢？ 冷凍麵包的祕密 其實，當你把麵包放進冰箱冷凍時，背後有一些有趣的科學原理。研究發現，冷凍麵包確實有點科學依據。當麵包被冷凍時，裡面的澱粉會發生一種稱為回凝作用（retrogradation）的化學過程。回凝作用聽起來很專業，其實就是麵包烘焙完成、冷卻後，澱粉分子會自然重新排列。而在冷凍時，這種排列過程會加速，使部分可消化的澱粉「結晶化」，轉變成身體無法完全消化的形態，也就是抗性澱粉（resistant starch）。 什麼是抗性澱粉？ 抗性澱粉簡單來說就是「人體不易消化的澱粉」。它不像一般澱粉那樣被分解成糖並吸收，而是更像膳食纖維，能相對完整地通過腸道，並成為腸道好菌的食物常春月刊 ・ 1 小時前
50歲後「這樣走路」更能燃脂減重！ 研究結果大逆轉：快走不一定最好
你不必走得很快，也能達到「顯著」的燃脂效果。許多人以為，只有高強度運動才能燃燒脂肪、減輕體重。但一項針對50歲以上女性的最新研究顯示，在健走方面，情況並非如此。根據美國《Women’s Health》指出，研究人員發現，那些走得較慢的女性，比快速行走的人燃燒了更多脂肪。以下是研究細節與原因解析。 研究發現了什麼？ 這項於2022年1月發表在《Nutrients》期刊的研究，追蹤了25位停經後女性，要求她們進行為期15週的健走計畫。其中有9人完成15週就結束，另外16人則持續走了30週。所有參與者每週4天健走，每次約3英里（約4.8公里）。 • 快走組：時速約 4.1 英里（6.6 公里），每天走45分鐘• 慢走組：時速約 3.2 英里（5.1 公里），每天走54分鐘 在持續30週的16名女性中，慢走組的脂肪減少量是快走組的 2.73 倍。更有趣的是，快走組直到30週結束時才出現脂肪減少，而慢走組則在整個過程中持續減脂。 為什麼慢走能更有效減脂？ 原因尚不完全確定，研究只是觀察到慢走組減脂更多，並未直接證明機制。研究團隊推測： • 快走時：容易氣喘，身體傾向使用血糖（葡萄糖）供能• 慢走常春月刊 ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群
歌手坣娜（本名蔡宜樺）於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情惡化迅速。事實上，胰臟癌有「癌王」之稱，醫師提醒，高達85%的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀，而9成的患者會在一年之內會死亡。早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛，有7大族群是高風險，要特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜「紅斑性狼瘡」逝！醫嘆：無法治癒 致死率極高
曾以《奢求》、《自由》等歌曲紅極一時的女歌手坣娜（原名唐娜），驚傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享壽59歲。風濕免疫科醫師方耀凡表示，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病中致死率最高者，好發於女性，會攻擊人體主要5大器官，此病「無法治癒」，只能症狀治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前