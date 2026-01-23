及早發現衰弱徵兆 守護長者健康六力

中榮埔里分院社區醫學部深入社區服務據點及榮民(眷)家中評估長者的認知。(圖：院方提供)

依據世界衛生組織定義，台灣於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口佔比已達20.06%，代表每五位民眾中就有1位是高齡長者，面對高齡化帶來的生理機能挑戰，社區醫學部積極倡導「健康老化」理念，強調身體退化與衰弱是可以透過預防來減輕與延緩。

為了提升長者的生活品質，中榮埔里分院社區醫學部每年定期深入社區服務據點及榮民(眷)家中，運用長者功能評估（Integrated Care for Older People, ICOPE），評估長者的認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱等六大功能，依據異常項目協助轉介專科門診或介入健康促進社區資源，建構全面性的健康評估與管理。

此外，隨著數位科技普及，長者使用智慧型手機日趨成熟，同步推廣國健署的「長者量六力」LINE官方帳號，方便長者將自我健康管理融入日常生活，隨時透過手機自我檢測，達成自我健康管理之目標。