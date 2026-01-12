光復災民楊雅琳經歷災後重建，如今美髮店面已重新整理，準備再次出發。（圖／東森新聞）





去年九月，馬太鞍溪堰塞湖洪災，影響約1800戶居民，歲末年終，一場感恩圍爐，讓災民、社福團體與重建夥伴再次聚在一起，說出彼此的感謝。

花蓮光復感恩圍爐 災民感謝及時援助

花蓮的這一場感恩圍爐，有光復鄉災民、有芥菜種會的同工、還有協助重建的社福工作者。在歲末年終，讓大家聚在一起，好好吃一頓飯，說出彼此的感謝。

芥菜同工引領 幼幼災後慰問

芥菜種會執行長李肇家：「幼幼(花蓮賑災)這件事上面，它所代表的真的就是及時的愛，尤其對我們是一個社福團體。那這及時的愛，再搭上(芥菜種會同工)及時的祝福禱告，其實就有很多(災民)，心情上面能夠穩下來。」

盼災民夜晚安心睡 希望義工團送床組

0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災後，幼幼基金會跟著芥菜種會的腳步，穿著雨鞋一步一步踩進滿是泥濘的災區，並發放急難慰問金，也攜手公益夥伴希望義工團，將約400組全新床組送進災區，只盼災民們能安心入睡，再次感受到家的溫暖。三個多月來，街道逐漸恢復日常，生活慢慢回到正軌。

光復災民山玉蘭：「你看它(被洪災沖走)什麼東西都沒有，可是為什麼這個(招牌看板)還有，我自己心裡想說，它也想給我重新開始。」

小吃店重新開張 單親媽感謝幫助

那時的洪水，將越南新住民單親媽媽山玉蘭小吃店的生財器具全數沖走，卻留下了招牌看板，彷彿是要她不要停業。如今店面重新開張已經兩個月，愁容逐漸消逝，取而代之的，是她口中真正幸福的笑容。

光復災民山玉蘭：「我真的很感動，雖然我是在我們台灣沒有(家鄉的)家人在，可是就有小孩在身邊，你們讓我覺得，是我住在台灣不是一個人。」

美髮師驚魂六小時 新年重新振作打理

住在對街的美髮師楊雅琳，那一天她蜷縮在櫃子上，度過人生最黑暗、也最漫長的六個小時，至今仍心有餘悸。但在眾人的鼓勵下，她重新整理店面，準備再次出發。

光復災民楊雅琳：「一切應心、萬事如意。只要我東西備齊，那一天，反正天天都是喜日。(客人)每天都是在跟我講，"好了沒、好了沒"，妳不積極都不好意思了。」

幼幼基金會執行長黃慧婷：「我們很開心看到光復鄉重建之後，民眾已經展露了開心、幸福的笑容，也感謝每一位願意彎下腰的鏟子超人，以及每一位願意伸出援手的社福超人。」

及時的愛與祝福 陪光復走過低谷

山玉蘭與楊雅琳 ，是這場災後重新站起來的縮影，她們從泥濘中走出來，一步步迎向重生。