「友人勸不聽」鹽酥鴨老闆硬要酒駕畫面曝光！上路僅400公尺釀清潔隊員死亡慘劇

[Newtalk新聞] 台南知名鹽酥鴨店48歲鄭姓老闆，昨日酒駕追撞停在路邊執勤的垃圾車，造成23歲陳姓女子慘死，鄭男從15日下午5點喝到上午8點，監視器畫面曝光，離開時不顧友人勸阻堅持開車，上路約400公尺便在慶平路上釀成悲劇。

酒吧監視器畫面曝光，鄭姓男子16日上午8時離開，執意要駕駛自己的賓士離去，畫面中陸續有2名友人疑似上前勸阻，但鄭男執意駕車，同時酒吧員工也曾詢問鄭男一行人是否要幫忙叫代駕，但並未得到回應。

隨著鄭男執意酒駕後，在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳姓女子致死，酒測值高達0.95毫克，並且撞擊後竟否認自己是肇事駕駛，並自稱經濟狀況欠佳，顯見日後面對重刑及高額民事賠償有畏罪逃亡可能。台南地院昨日晚間裁定羈押。

而死者任職的長愛清潔公司經理劉相如指出，陳女近2個月才到公司上班，除清潔工作外還兼做其他工作，想多存一些錢買房，公司已著手協助家屬處理後續，會盡快審核意外險，最高理賠可達500萬元，也在第一時間致贈慰問金。

