友人收訊息急報案 南韓慶山警驚見：一家三代五口陳屍家中

南韓慶尚北道慶山市發生一家五口陳屍家中的案件；示意圖。（Pixabay／Image by Gerd Altmann）

南韓慶尚北道慶山市發生一家五口陳屍家中的案件！40多歲男子曾傳悲觀訊息給朋友，對方察覺不對迅速報警，孰料警方趕抵現場發現一家五口三代分別陳屍在2處公寓，截至目前未發現外力入侵或他殺痕跡，現場也未找到遺書，警方將釐清案件來龍去脈。

綜合《韓聯社》《中央日報》報導，慶山警察署昨（28日）指出，11時15分許，在慶山市西部洞某公寓住戶家中，發現一家五口呈死亡狀態，警方已展開調查。死者分別為40多歲的A某與其妻子、60多歲的父親與母親，以及10多歲的兒子。

警方28日上午，接獲A某的友人B某報案後趕赴現場，B某透露曾收到A某的訊息，內容包含對自身困境感到悲觀的文字與自家大門的密碼。警方進入公寓後，發現A某與其妻、母親、兒子已在屋內死亡，隨後又到另一棟公寓，發現獨居的父親也陳屍家中。

目前為止，兩處公寓皆未發現外力入侵或他殺的痕跡，也沒找到遺書。警方正透過分析周邊監視器畫面與手機通聯紀錄等方式，釐清家屬的確切死亡時間及行動軌跡，並調查是否存在經濟或家庭方面的困難，向周邊親友進行了解，警方稱「目前正確認事件的確切經過，並計畫進行解剖，以查明死因。」

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

