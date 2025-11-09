友人整天嫌台灣爛！女歌手雙聲道怒嗆：不爽搬走啊

鍾綺是台語創作歌手，日前發文引發熱議。翻攝鍾綺臉書

台語創作歌手鍾綺（涂敏琦）因選秀節目《聲林之王》打開知名度，長期居住加拿大的她，甜美外型加上渾厚嗓音深受粉絲喜愛。她昨（8日）在臉書透過影片怒嗆一位「整天嫌台灣爛」的朋友，直言：「不爽台灣就搬走啊！」掀起網友熱烈迴響。

鍾綺透露，自己早上8點被朋友電話吵醒，沒想到一開口就是滿滿的負能量，抱怨台灣政府、經濟、治安通通不行。她聽得滿肚子火，直接回嗆：「蛤？有事嗎？台灣超棒的好嗎？我超愛，一切都很好！」影片中她先用英文重現對話過程，語氣既無奈又氣憤。

鍾綺接著切換成台語開嗆：「拜託一下好嗎？如果你真的那麼不爽台灣，搬走啊！真的很膩欸。」她進一步表示，不滿現狀應該想辦法改變，而不是整天唾棄自己的家園，「你一個土生土長的台灣人，整天嫌自己的國家，你不丟臉嗎」?

影片曝光後立刻引起廣大網友共鳴，不少人留言力挺，「在國外生活過，才知道台灣有多美好」、「台灣真的超級友善，吃什麼都有、生活又方便」、「不喜歡台灣就請離開」、「身為台灣人我超幸福」！鍾綺言論直白卻說中許多人心聲，網友紛紛留言感謝她「幫大家說出心裡話」。



