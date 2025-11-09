友人狂嫌台灣很爛 女星氣炸回嗆：不爽就搬走！

台語創作歌手鍾綺。（鍾綺工作室提供）

台語創作歌手鍾綺（本名涂敏琦）曾赴美留學，除了歌手身分外，還身兼英文講師，有著流利的雙語能力。8日她在IG分享影片，透露清晨被朋友電話吵醒，對方不斷向她抱怨住在台灣有多爛，讓她氣炸直接回嗆：「不爽台灣就搬走啊！」

鍾綺在影片中躺在床上，全程以流利英文分享，語氣無奈地表示，一大早就接到朋友來電，對方瘋狂吐槽台灣，讓她相當傻眼回：「蛤？有事嗎？台灣超棒的好嗎？我超愛，一切都很好！」她說聽完朋友的抱怨，反而換她心情不好，接著切換成台語回嗆：「如果真的這麼不開心，就搬出去。」

鍾綺表示自己真的聽不下去，「整天在嫌政府、嫌經濟、嫌治安，每樣都要嫌，只要跟台灣有關都差，可以不要這樣嗎？如果你真的那麼不爽台灣，就搬走啊！我聽得真的很膩欸。」她強調，若對現狀不滿，就停止抱怨、想辦法去改變，抱怨不會改變你的人生，「還有你一個在台灣長大的小孩，整天嫌台灣，你不丟臉嗎？」並配文寫下：「抱怨改變不了人生，唯有眼界與行動能。Life doesn’t change through complaints. It changes through vision and action.」

影片曝光後，不少粉絲紛紛留言力挺，「愛死這影片」、「我也超愛台灣，身為台灣人覺得超幸福」、「出國生活後真的覺得台灣好讚」、「聽你罵人又能台語英語切換，好強」、「台灣治安很好，有些人就是生在福中不知福」。不少人大讚她台語、英語雙聲道無縫轉換很有氣勢。

