友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥

前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。

譚敦慈在《祝你健康》節目中強調，慢性病患者的藥物必須確實服用，特別是寒冬時節，三高相關藥物更不能擅自停用。她指出，這位朋友平時服藥習慣相當不規律，總是血壓數值偏高時才會服藥，認為血壓正常就可以停藥，完全是錯誤的用藥觀念。

許多高血壓患者誤以為血壓正常時停止服藥能避免傷腎，譚敦慈表示這是完全錯誤的行為。她分享兒子最近在急診室工作的經驗，前陣子天氣較為寒冷時，短時間內就湧入五、六名患者，全部都是腦栓塞病例，病因都是沒有遵從醫囑好好服用高血壓藥物。

台安醫院衛教資訊說明，腦中風是指腦部某一區血管發生突發性的堵塞或破裂，造成該區腦細胞死亡或損傷。缺血性腦中風通常伴隨著血管硬化、高血脂或心臟病，剝落的血栓隨著血流流到大腦，導致腦內血管阻塞。

出血性腦中風俗稱「爆血管」，台安醫院指出，常見於高血壓或腦血管構造異常的病人。長期高血壓患者的血管壁往往較薄、脆弱，當血壓上升時，就會導致腦血管破裂，在冬季更為危險，可能危及性命。

