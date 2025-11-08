友人間爆口角糾紛！男遭刺傷急送醫 犯嫌到案
台中大里今（8）日稍早傳出有人被刺傷，消防人員到場救援，男子年約50多歲左下腹有穿刺傷，傷勢嚴重。初步了解，事件源於兩名友人間口角糾紛，犯嫌已於下午5時15分到案，詳細狀況有待進一步釐清。
責任編輯／蔡尚晉
