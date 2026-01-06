友台小組訪台 歐洲議會：優先維持和平現狀

總統賴清德（右）6日在總統府接見歐洲議會議員訪團，歡迎他們來台訪問。左為議會友台小組主席凱勒。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德六日接見歐洲議會議員團時表示，面對中國軍事威脅，民主國家唯有團結才能抵抗威權主義擴張。台灣已準備好與歐洲議會合作打造民主供應鏈，為全球經濟注入更強大的韌性。歐洲議會友台小組主席蓋勒則是強烈譴責中國環台軍演，強調維持和平現狀是歐洲議會的優先事項。

這是歐洲議會今年第一個訪台團，由歐洲議會友台小組主席蓋勒擔任團長，成員包括歐洲議會人民黨團議員。

賴清德指出，近年來台歐關係在各領域對話合作與交流都有大幅進展，包括福爾摩沙俱樂部去年首次在台灣舉辦年會，就海底電纜韌性、區域安全以及台歐前瞻合作等深入討論，充分展現歐洲議會及各國國會對台灣的高度關注以及支持。

賴清德提及，去年十一月副總統蕭美琴應對中政策跨國議會聯盟的邀請，在歐洲議會發表演說，展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，也進一步增進各國議會友人對台灣的理解與支持。

賴清德感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定，堅定支持台灣國際參與。他認為，台海的和平穩定不只攸關印太，更是歐洲安全乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵。台灣有能力、有意願、更有決心，成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻。

蓋勒指出，海峽的另一岸對破壞台海和平現狀有許多做法，這也是為什麼歐洲議會認為維持現狀會如此重要。台灣海峽是國際海域，不同的國家都派遣軍艦或船艦通過台灣海峽，清楚地表明不接受單方面改變現狀的任何作為，也強烈譴責中國上週在台灣附近有挑釁意味的軍事演習。