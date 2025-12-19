友善再皂協會啟動「以皂換皂」永續計畫用一塊植續皂把愛傳進偏鄉與植物人家庭

中華民國友善再皂協會團隊與台北市民生扶輪社共組志工團隊陸續前往創世基金會等八家公益單位為植物人家庭、獨居長者與身心障礙青年送暖。（圖：中華民國友善再皂協會提供）

在中華民國友善再皂協會的推動下，讓飯店用剩的肥皂回收重製「植續衣物皂」。中華民國友善再皂協會監事李國榮表示，協會創立三年，感謝大眾與飯店業者響應回收，今年回收重製的「植續衣物皂」已突破一千公斤，較去年成長一倍。這些重獲新生的香皂全數只送不賣，將提供創世基金會、芒草心慈善協會、方舟協會、中華民國腦性麻痺協會、羅慧夫顱顏基金會、心路基金會新竹分事務所、現代婦女基金會及台灣樂作創益協會使用。

方舟協會將用於獨居長者關懷服務，創世基金會則結合臥床清潔組推出春節送禮組合，透過送皂的過程也攜手志工一一探訪與關懷植物人與臥床長者及照顧者；芒草心與現代婦女基金會則應用於無家者與婦女支持倡議，使每一顆回收再製的皂，都真正落到需要的手中，落實「零浪費」循環經濟美學。

從清潔到共好，今年植續衣物皂成為台灣樂作創益協會的「樂作家務隊」好夥伴，陪伴身心障礙青年(樂兒)走入弱勢獨居長者家中協助環境清潔，讓潔淨的氣息撫慰每一個需要幫助的角落。透過服務行動，樂兒們不僅展現生活自立能力，更以手心向下的精神回饋社會。

當時尚圈紛紛吹起永續號角，台灣百年的製皂工藝也正掀起一場溫柔革命，大春煉皂攜手「中華民國友善再皂協會」與台北喜來登大飯店、台北W飯店、阿里山英迪格酒店等星級飯店打造永續回收鏈，將飯店回收備品轉化充滿溫度的「植續衣物皂」，大春煉皂更宣布成為台灣皂類首家採用 RSPO 永續棕櫚油的品牌。今年年末，品牌將這股綠色能量化為實體行動，與中華民國友善再皂協會團隊與台北市民生扶輪社共組志工團隊陸續前往創世基金會等八家公益單位為植物人家庭、獨居長者與身心障礙青年送暖，12月24日起至115年1月31日更邀請全台民眾帶著舊皂到門市「以皂換皂」，用最潮的方式響應公益！

「中華民國友善再皂協會」由百年品牌大春煉皂與深耕製皂機械技術70年的興盛鐵工廠股份有限公司、最早引進歐洲沐浴備品的海樂斯企業共同成立，與台北喜來登大飯店、台北W飯店、阿里山英迪格酒店等飯店品牌合作，回收即將丟棄的肥皂，經消毒壓模再製而成的「友善植續衣物皂」，打造台灣專屬皂回收機制。為了實踐永續理念，製作誕生時極力壓縮水分密度，讓香皂形成更紮實的體積減少碳排放量，皂水可經生物分解友善環境，包裝上以最減量包材，方便社福機構分送及保存的紙材，讓有需求的家庭與個人都能使用到有品質的好皂，賦予重獲新生的香皂更多公益永續價值。