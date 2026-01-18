友善動物「浪」愛延續 台南6愛爸愛媽善行獲表揚

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市近年來致力推動成為友善動物城市，市議員曾之婕積極爭取台南市寵物公園，東區德高里寵物公園並被動保處認為是很成功的示範區，在新的一年開始，南市流浪動物愛護協會、市府動保處等多個單位合辦浪浪蚤市集送養會活動，並公開表揚6位「浪浪」的愛爸愛媽，為推動保護動物而努力。

17、18兩日從上午10時到下午5時，南市流浪動物愛護協會與動保處、曾之婕服務處、丸市集、龍山里、好狗運店及多個公益團體，在東區龍山里內共同舉辦友善動物「浪」愛延續活動，響應台南市長黃偉哲推動南市友善動物的政策號召，現場有綠野音樂會、動保處提供限量免費晶片植入寵物，及二手良品、手作文創好逛市集，吸引許多民眾到場尋寶，黃偉哲也在17日下午到場表達支持。

市府動保處長方川和與曾之婕並共同頒發感謝狀給6位愛爸愛媽，感謝他們長期以來在地方上排除萬難自掏腰包默默對毛小孩付出、為推動保護動物貢獻心力。

曾之婕於去年在市議會嚴厲斥責對浪浪施虐的行為，希望杜絕不法繁殖、提倡以認養代替購買。她表示，近幾年台南市第1座毛小孩友善專區，是實地到國外考察後，率先提案爭取設置，之後動保處才在其他各區廣設。東區德高公園毛小孩友善專區被動保處認為是很成功的示範區，民眾使用率極高，她也爭取在東區東智里設立第2座寵物公園，目前積極設計中。

