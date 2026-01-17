友善動物「浪」愛延續 愛爸愛媽善行獲公開表揚

在新的一年開始，曾之婕特別結合台南市流浪動物愛護協會、臺南市動保處等多個單位，舉辦浪浪蚤市集送養會活動，並公開表揚六位愛爸愛媽，為推動動物保護而努力 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 台南市近年來致力推動成為友善動物城市，台南市議員曾之婕首開爭取台南市寵物公園之先例，德高里寵物公園並被動保處認為是最成功的示範區，在新的一年開始，曾之婕特別結合台南市流浪動物愛護協會、臺南市動保處等多個單位，舉辦浪浪蚤市集送養會活動，並公開表揚六位愛爸愛媽，為推動動物保護而努力。

今（17）日起連續兩天，從上午10時到下午5時，由台南市流浪動物愛護協會、臺南市動保處、曾之婕議員服務處、丸市集、龍山里、好狗運店及多個公益團體，在龍山里共同舉辦友善動物「浪」愛延續活動，響應市長黃偉哲推動台南市動物友善的政策號召，現場有綠野音樂會、動保處提供限量免費晶片植入，以及由丸市集策畫的二手良品及手作文創好逛市集，吸引許多民眾到場尋寶物，台南市長黃偉哲並到場表示支持。

動保處長方川和與曾之婕並共同頒發感謝狀給六位愛爸愛媽，感謝他們長期以來在地方上排除萬難自掏腰包默默對毛小孩付出，為推動動物保護貢獻心力。曾之婕的臉頰上還特地由畫甜囍室的熊老師畫上毛小孩的圖案，成為許多民眾的焦點，還有小朋友相當好奇伸手觸摸，曾之婕也不拒絕，展現民意代表平易近人的一面。

議員曾之婕去年在議會上嚴厲斥責對浪浪施虐的行為，希望杜絕不法繁殖，提倡以認養代替購買，他表示，臺南市第一座毛小孩友善專區，是實地到國外考察後，率先提案成功爭取設置，之後動保處才在其他各區廣設，東區德高公園毛小孩友善專區被動保處認為是最成功的示範區，民眾使用率極高，他也已經爭取在東區東智里設立第二座，目前正積極設計中。

曾之婕也主動邀請動保處長一起進入浪浪森活村導覽參觀，更了解臺南市動保處為浪浪毛小孩的用心，並計劃帶領更多團體進入森活村實地了解，期許在還沒有足夠的浪浪森活村之前，民眾明白愛爸愛媽的付出，也能一起友善浪浪和平相處，讓臺南市能夠成為真正友善動物的城市。

過去3年，曾之婕服務處參與台南市流浪動物愛護協會主辦的送養會市集活動，曾之婕與服務團隊兩天活動全程參與，今年更是希望活動能夠被更多人看見及重視，特地邀請新的攤商以及歌手現場獻唱，並且與現場愛護毛小孩的民眾熱情互動，希望與大家一起多認識毛小孩、認識浪浪。

