友善土地 元長花生田成鳥樂園

雲林縣元長鄉青農李政學使用友善土地的光合菌抑制病蟲害，來了很多他不認識的鳥類，雲林生態及永續農業協會常務理事吳崇漢、祕書長池沛玲今年8月在李政學的田架設棲架供鳥棲息，並架設2台攝影機，拍到保育類黑翅鳶在棲架上吃老鼠以及紅尾伯勞、彩鷸等保育鳥類，還解答為何剛播種的花生種子會消失。

李政學的花生田有許多蚯蚓，一淹水總吸引很多「土豆鳥」覓食，起初以為是害蟲多，他聽吳崇漢演講才知道是有機質多、蚯蚓多，頭上有一根長長羽毛的鳥叫「小辮鴴」。

李政學使用天然「光合菌」改善土壤，自己敢吃才能賣的理念，與吳崇漢等人不謀而合，在雲科大運動休閒所教授陳其昌支持下，成立「雲林縣生態及永續農業協會」。

李政學發現田裡不只有小辮鴴，還有許多不知名的鳥且只停他的花生田，拍照證實是渡冬鳥類鷹斑鷸、太平洋金斑鴴。

吳崇漢、池沛玲8月間架設棲架及攝影機一探究竟，一台攝影機拍地面、一台拍棲架，調查哪些生物在這塊友善農田出沒。9月初就拍到彩鷸夜間覓食，2天後拍到紅尾伯勞，10月又拍到黑翅鳶，都是二級保育鳥類。

影片可見黑翅鳶白天在棲架大快朵頤吃老鼠、鳥類；李政學狐疑為何播種花生種子會消失且很多腳印？鏡頭解答是老鼠半夜偷挖。

池沛玲16日在雲林縣生態及永續農業協會的會員大會播放影片引起驚呼，「友善土地帶來的效益超乎想像。」小辮鴴是冬候鳥，來台渡冬期間以雲林數量最多，該協會以小辮鴴為生態領頭鳥，維護生物多樣性。

理事長張學閎表示，李政學用光合菌抑制病蟲害對土地很友善，但收入不穩定，須有更多人支持，協會以高於市價收購他田裡的花生，再尋求企業認購，促進生態環境保育。