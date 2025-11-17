友善如廁再升級！北市結合社會局推親子廁所評選制度

環保局今在三創生活園區舉行「114年績優公廁頒獎典禮」，表揚共30個績優公廁管理單位及其清潔人員。（邱芊攝）

北市積極推動友善如廁環境，除了改善公廁環境，以及社會局日前宣布的「性別友善廁所標章認證制度」，環保局在今年也與社會局合作，創全國之先設立「親子友善廁所金質獎」，盼藉此讓更多公廁管理單位關注育兒友善服務，營造更貼心便利的公共環境。環保局長徐世勳表示，盼將親子友善廁所的評選或標章制度化，以滿足社會的多元化需求。

環保局今在三創生活園區舉行「114年績優公廁頒獎典禮」，表揚共30個績優公廁管理單位及其清潔人員，其中CITYLINK南港店、台北市立兒童新樂園、松山機場、中油大直加油站、台大醫院及台北流行音樂中心因連續2年獲金質等級，脫穎而出，成為今年標竿獎的得主。

此外，環保局今年與社會局合作，全國首創設立「親子友善廁所金質獎」，由新光三越台北信義新天地A8館、京站時尚廣場及台大醫院獲得殊榮。鼓勵重視親子使用需求的設計與管理，盼藉此讓更多公廁管理單位關注育兒友善服務，實踐企業社會責任，營造更貼心便利的公共環境。

環保局表示，獲獎單位皆經由初評及複評二輪評選後勝出，其中複評小組更是由劉麗玉建築師事務所及世新大學等專家學者組成，在嚴格的評比中脫穎而出，實屬難得。

此次公廁頒獎，共分為綜合零售商場、觀光遊憩、文化育樂場所、交通、加油站、醫院、機關及公園等8類，除公廁內應設設施及標示已達標外，更需要清潔人員以職人精神細心維護，隨時確保設施的正常使用及維護廁所不髒、不濕、不臭的基本要求，讓民眾安心如廁。

為促進台日公廁文化的交流，今年特別與台灣衛浴文化協會合作，邀請日本Amenity株式會社代表董事山戶伸孝社長來台專題演講。他以「TTT計畫」的起心動念為主題，分享日本公廁從日常維護、深度清潔到健檢制度的重要性，期望透過經驗交流，啟發台北市公廁管理單位共同提升如廁水準與服務品質。

徐世勳表示，社會局此次推動性別友善廁所的標章與評鑑制度，盼未來與社會局也能盡快將親子友善廁所的評選或標章制度化，讓台北市的公廁環境能更舒適、乾淨、友善。

