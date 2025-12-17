友善家庭職場！彈性工時 育兒福利

台灣生育率持續下滑，光是今年1-11月新生兒數低於十萬，創歷年新低。許多研究報告指出，台灣人不願意生養，其一關鍵在於職場過度僵化，勞工必須取捨於家庭與事業，難以雙全。如今，在大缺工環境影響下，不少企業轉變，以員工福利為導向，調整工時彈性制度、打造友善家庭職場，比起高額薪資更吸引人。親子天下公布2025年55家企業，大愛感恩科技與慈濟慈善基金會，皆雙雙獲得親子天下友善家庭職場獎。

上班族朝九晚五，最怕下班來不及接小孩，處理家務。常常事業、家業兩頭燒，隨著社會型態改變，開始有企業轉型，縮短每日工時。

大愛感恩科技資訊部協理 虞珊明：「(公司)從內湖搬到關渡之後，考慮到說同仁，對新的環境適應的一些問題，上班時間 我們就是延後15分鐘，下班時間提早15分鐘，讓同仁來的時間，可以不要那麼匆匆忙忙。」

為員工謀福利，大愛感恩科技強調世代交流，六十名員工 ，平均年齡58.2歲，穩住人才永續，獲得2025親子天下「友善家庭職場獎」殊榮。

大愛感恩科技資訊部協理 虞珊明：「現在目前辦公室大概有一成五的，是在育嬰留停當中，這個比例夠高吧，還有屬於中高齡的銀髮階層，我們的員工，因為我們是有在遍布全台各地的門市。」

勞動部長｜洪申翰：「所有的研究調查裡面，都點出一個非常非常關鍵的點，台灣的職場真的太僵硬了，太不夠彈性，要求我們的勞工或員工，必須在職涯的發展，或者是家庭的照顧面只能二選一。」

親子天下遴選全台55家友善職場企業，發現育嬰留停復職率高達82%。其中，慈濟基金會在全台設立幼兒園，育兒措施更優於法規。為當今少子化解套。

慈濟慈善基金會副執行長 張濟舵：「2026年元旦開始，我們提供30天的，所謂有薪停留職的假期，萬一他的小孩子發燒了，他必須要去照顧，他就可以提出用天來計算的申請。」

或許，解少子化、穩勞動力，答案從來不在口號，而是雇主願不願意，先替員工把人生留點空白，為雙贏局面，奠下根基。

