友善就業菁英獎 5單位獲表揚

勞發署雲嘉南分署轄內共有五家獲友善就業菁采獎肯定。（雲嘉南分署提供）

記者盧萍珊∕官田報導

勞動部為表揚推動中高齡及高齡者就業的企業與推手，舉辦「二０二五友善就業菁采獎」頒獎，勞發署雲嘉南分署轄內共有五家單位脫穎而出，展現雲嘉南地區推動友善職場的深厚能量。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本屆獲獎單位透過回聘制度、職務再設計、健康促進及跨世代合作等多項措施，展現對中高齡及高齡員工的用心與關懷，藉由雲嘉南區銀髮人才資源中心導入中高齡就業輔導團進場輔導，協助企業檢視作業流程與工作環境，提出改善建議，讓友善措施能更完善地落實，每位員工的價值被充分看見。

這次獲獎單位有璨揚企業、發得科技工業公司、嘉義市私立瑞泰老人長期照護中心榮獲大型企業、中小企業及非營利組織類別的「職場領航組」肯定。另兩家傑出推手獎則由自鵬紙器處長蔡金蘭及永芳鐵鍊課長曾其富獲得。

璨揚企業以「寶寶列車」制度鼓勵同一家族共同任職，並增設減壓地墊與輔具，減輕久站作業負擔。發得科技則有成熟的回聘制度，中高齡留任率高達百分之九十八，並邀請日本顧問團隊協助優化生產流程，使經驗傳承更加順暢。瑞泰照護中心導入個人化輔具與ＡＩ系統，有效減輕照護人員負荷。

蔡金蘭長年帶領企業推動健康促進與友善措施，協助自鵬紙器連續十七年通過健康職場認證，曾其富透過回聘制度、職務再設計與跨世代合作機制，改善作業流程並推動彈性工時。