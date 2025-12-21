友善採集綠色經濟 帶動地方創生

協助偏鄉地方建立自主能力，林業署屏東分署與屏科大合作，用永續方式利用林業資源，創造新的綠色經濟模式。

淡雅清香、彷彿置身森林浴中。屏科大木設系助理教授 侯博倫：「扁食檸檬就是台灣香檬，檸檬的話是兩頭尖嘛，這個的話 它是扁的，紅檜 我們裡面也有加台灣香檬，是複方的。」

天然ㄟ芬芳，台灣香檬主調為舒緩放鬆，紅檜複方則是沉穩木質調，兩種「山的味道」精油香氛，將森林連結好眠，形成「森睡」療癒概念。屏科大木設系助理教授 侯博倫：「合法取得相關的木材，做成奇木(雕刻 家具 藝品)，破碎的材料 拿來煉成精油，紅檜啊 肖楠啊，還有樟樹 這些精油，盤點在地還有什麼東西可以做發展，希望能夠復甦精油或樟腦的產業。」

高屏永續農林生產合作社社員 張偉正：「過去比較零散，透過合作社的組織，形成一個所謂的精油聚落，它的選擇性更多 活潑性更大，中北部的這些產業，要採購原料的時候 就會來找我們，基材部分之外，可以創造很多的一些就業機會，跟吸引觀光。」

以友善採集制度，運用山林資源、萃取香氛與山茶，地方產業推一把。 林業及自然保育署屏東分署長 楊瑞芬：「透過採集 不會影響林木它的生長，可以重複(循環)地使用，所以(部分)用葉子去做淬鍊，對於整個永續是有幫助的。」

林業署屏東分署經營企劃科長 林湘玲：「早期的山林政策是比較嚴格的，山村的居民，對於森林資源的利用比較陌生，我們都說是大地恩惠，森林其實就是本金，那它的惠益其實就是利息，把它的利息拿出來用，但是你要維護好你的本金，這就是我們推動這些，山村經濟的時候 最重要的理念。」

帶動地方創生，讓青年有意願返鄉，推動森林永續綠色經濟。

