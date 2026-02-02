友善校園生態再升級，成就草花蛇棲息地

自立國小親師生夜間觀察活動。(圖:桃園市教育局提供)

桃園市教育局二日表示，桃園市自立國小位於市區核心，周圍高樓林立、車流不息，面對人口密集的都市環境，學校努力利用有限空間，經過五年的規劃，成功打造出兼具教育與保育功能的生態區域。今年秋冬，學校結合課程進行生態調查，意外發現水生池中出現保育類草花蛇，為校園生態環境增添新紀錄，顯示友善環境經營的成果。

生態池原為兩棵老榕樹，因病枯死後，學校選擇重新利用土地，打造水生生態池，讓學生親近自然並提供生物棲息。營造過程中，遵循「原生、友善、永續」原則，改善水質、調整土壤，並栽植台灣原生水生植物，引入原生魚類，形成完整的生態系統，提升生物多樣性。

自立國小以學校為中心，透過生物調查、親子觀察活動等，引導學生深入了解校園生態。在一次生態調查中，三年忠班的張琇茵同學發現水中有條蛇，讓師生驚喜不已，並依課程冷靜觀察。張耕閤同學則描述草花蛇的特徵，老師則解釋其族群減少的原因，讓學生體會生態變遷的重要性。

生態池的成果來自教師團隊的投入與專家合作，並有家長與志工參與維護。雖然許多人對蛇類存有恐懼，但透過專業解說，學生學會判斷與應變能力。

生態池成為教學資源，讓學生在課外也能探索生命變化。自立國小連結歷史與未來，持續升級友善校園生態，校長游文志表示，生態池是對過去的回應，期望重現歷史的生態縮影。