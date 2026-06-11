友善步道串聯果樹花園！東山濕地生態公園環境再進化
▲東山社區規劃師導覽
新竹市政府持續推動社區規劃師駐地輔導計畫，鼓勵居民參與公共空間營造，共同打造宜居生活環境。東山社區發展協會參與「 一一四年度新竹市社區規劃師駐地輔導計畫」，以「東山社區環境改善工程計畫」為主題，延續多年來東山濕地生態公園的整理成果，進一步改善果樹花卉區的空間動線與景觀配置，打造兼具生態保育、休憩遊憩及友善共融特色的社區公園。
新竹市長高虹安十一日表示，市府推動社區規劃師計畫，重視的不只是單一空間改善，更是透過社區參與、居民討論與長期維護，讓公共空間真正回應地方需求。東山社區多年來持續投入東山濕地生態公園整理工作，從友善步道、生態池到果樹花卉區，逐步累積出兼具休憩、生態與共融精神的社區場域，展現市民共同參與城市營造的具體成果。
都發處長蘇文彬表示，東山社區自一一一年度起參與社區規劃師計畫，基地位於東山濕地生態公園。最初社區從整理公園鋪面及草地廣場著手，並觀察到許多輪椅使用者及長輩經常到公園活動，因此重新鋪設步道、加寬通行動線，並設置輪椅迴轉空間，讓不同年齡及使用需求的民眾都能安心進出。一一二年至一一三年間，社區也陸續投入生態池整理及周邊環境改善，讓公園逐步形成更完整的休憩與生態空間。
蘇處長指出，一一四年度改善重點聚焦於公園另一側長年由社區志工照顧的果樹花卉區。由於早期植栽配置較少考量整體動線，果樹與花卉逐年生長後，部分區域顯得較為密集，也影響長輩及輪椅使用者通行。因此，社區此次以「植栽減量、分類整理、動線延伸」為主要方向，重新盤整植栽配置，讓空間更加開闊，也提升整體使用舒適度。
都發處表示，東山社區這次改善過程最大的挑戰並非施工本身，而是如何凝聚居民對植栽調整的共識。許多果樹與花卉都是社區夥伴多年來親手照顧，大家對植物都有深厚情感，也擔心整理後會失去原有樣貌。為此，社區透過多次討論，逐一列冊盤點植物，確認保留、移植及整理方式，最後才順利完成改善。雖然過程耗時，但也讓居民重新思考公園未來的使用方式與維護方向。
此外，改善工程實作期間也遇上水情亮黃燈。東山濕地生態公園原使用隆恩圳灌溉水源，停灌後一度讓社區擔心新移植植栽無法順利存活。所幸周邊社區大樓主動提供水源協助，協助社區度過缺水難題，也展現地方鄰里間互助合作的溫度。
都發處說明，經過整理後，原本較為雜亂的果樹花卉區變得更為開闊，植物也因分類及分區配置而更具層次感；步道動線延伸後，長輩與輪椅使用者能更便利進入休憩，也獲得鄰里肯定與支持。東山濕地生態公園經過多年逐步整理，已從步道、生態池延伸至果樹花卉區，累積出相當完整的基礎。未來將持續加強環境教育與導覽解說，讓更多市民朋友認識這座兼具生態、休憩與友善精神的社區公園。
都發處補充，東山社區透過每次參與及調整，逐步形塑出屬於地方自己的生態公園樣貌，也展現社區自主規劃與長期經營的重要價值。有關社規師活動相關訊息及歷年成果，可搜尋「新竹市社區規劃師」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/hccplanner/ )，歡迎市民朋友共同參與，也可為往後提案蓄積能量。
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